Sayısal Loto MPİ çekiliş sonuçları 6 Ocak Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama mpi.gov.tr

Sayısal Loto sonuçlarında hangi numalar çıktı? Sayısal Loto'da altı bilen olacak mı? Sayısal Loto'da ikramiye miktarı ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı Milli Piyango Sayısal Loto sonçları 6 Ocak çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılır gibi soruların yanıtlarını arayanlar için detaylar star.com.tr adersinde. Sayısal Loto'da bugün 1104'üncü hafta çekilişi düzenlenecek. Sayısal Loto, 2018 yılının ilk çekilişini bu akşam yapacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunları On Numara, Şans Topu ve Süper Loto, yeni yılın ilk çekilişlerini bu hafta yaptı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanamayanlar için bir şans da 1104. hafta Sayısal Loto çekilişinde. Noter huzurunda yapılacak Sayısal Loto çekilişini haberimizden canlı olarak izleyebilecek ve sonuçları anında öğrenebileceksiniz. Geçen hafta çekiliş sonucunda 1 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihli tam 1 milyon 759 bin 551 lira 20 kuruş kazandı. Yapılan açıklamada talihlinin Muğla'nın Bodrum ilçesinden kuponunu yatırdığı belirtildi. Çekiliş kazandıran sayıları ise 3, 6, 19, 35, 38 ve 41 oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından geçen hafta düzenlenen çekiliş sonucunda; 5 bilen 104 talihli 7 bin 124 lira 70 kuruş, 4 bilen 7 bin 492 talihli 74 lira 65 kuruş, 3 bilen 138 bin 991 talihli 11 lira 30 kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte talihlilere toplam 4 milyon 630 bin 396 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. KDV olarak kamuya 1 milyon 840 bin 685 lira 87 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 28 bin 976 lira 91 kuruş aktarım yapıldı. Milli Piyango idaresi tarafından Sayısal Loto çekilişi her Cumaretsi akşamı gerçekleşir.



Sayısal Loto oynayanlarda yeni yılın ilk çekilişi heyecanı var. 6 Ocak 2018 Cumartesi yani bugün akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişi ile büyük ikramiye talihlisini bulacak. Bu hafta şans oyunları, yeni yılın ilk çekilişlerini yaptı. Sırada bu akşam yapılacak 1104. hafta Sayısal Loto çekilişi var. Bu hafta On Numara ve Şans Topu'nda büyük ikramiye şanslı kişilere giderken Süper Loto, bir kez daha devir etti.



6 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI



30 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI



30 Aralık Sayısal Loto'nun 1103'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 03, 06, 19, 35, 38 ve 41 olarak belirlendi. Sayısal Loto'da 6 bilen kupon Muğla'nın Bodrum ilçesinden oynandı. 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 759 bin 551 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 104 kişi 7 bin 124 lira 70'er kuruş; 4 bilen 7 bin 492 kişi 74 lira 65'er kuruş, 3 bilen 138 bin 991 kişi ise 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte toplam 4 milyon 630 bin 396 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 840 bin 685 lira 87 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 28 bin 976 lira 91 kuruş aktarılacak.







SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihlilere ikramiye verilir. İkramiye kazanan talihliler arasından;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen ve büyük ikramiyeyi kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.



Talihlilerin kazanılan ikramiyelerini bir yıl içinde alması gerekir. Bir yıl içerisinde alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kaydedilir.







SAYISAL LOTO’DA EN FAZLA ÇIKAN SAYILAR



Sayısal Loto çekilişleri sonucunda en çok çıkan sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır. Çekilişlerde en az çıkan sayılar; 45, 43, 37 ve 33’tür.



SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



18 yaşından küçük olanlar çekilişlere katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş için kuponlar doldurulurken kırmızı kalem kullanılmaması ve işaretlemelerin dik olarak yapılması gerekir. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.



Sayısal Loto kuponunda her kolon için ücret ödenir. Çekilişlere katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurulabilir. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye sonraki hafta 6 bilene verilmek üzere devreder.



Çekilişlerde sisteme tarafından kabul edilmeyen sahte, iptal edilmiş ya da yırtılmış biletlere ikramiye verilmez. Bilete ikramiye ödenebilmesi için seri numara, güvenlik numarası ve barkotun tam olarak okunması gerekir. Okunmuyorsa ikramiye verilmez.



SAYISAL LOTO ÖZELLİKLERİ



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.