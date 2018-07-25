Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Zengin olma hayallerini bugüne bırakan Sayısal Loto tutkunları kazandıran şanslı numaraları merak ediyor. Sayısal Loto tahminleri ve Sayısal Loto sonuçları nasıl? 25 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır. Sayısal Loto 25 Temmuz çekilişi bu akşam yapılacak. MPİ tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinin bu akşamki talihlileri kimler olacak. Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 203 bin 69 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 133'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 129 kişi 6 bin 4 lira 25'er kuruş, 4 bilen 7 bin 328 kişi 79 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 142 bin 40 kişi 11 lira 55'er kuruş ikramiye alacak. Çekilişte 3 milyon 617 bin 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, olimpiyat oyunlarına, savunma sanayisine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 903 bin 827 lira 20 kuruş, KDV olarak 1 milyon 926 bin 493 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 75 bin 491 lira 56 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO 25 TEMMUZ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

SAYISAL LOTO 21 TEMMUZ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 203 bin 69 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 133'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 129 kişi 6 bin 4 lira 25'er kuruş, 4 bilen 7 bin 328 kişi 79 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 142 bin 40 kişi 11 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 3 milyon 617 bin 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, olimpiyat oyunlarına, savunma sanayisine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 903 bin 827 lira 20 kuruş, KDV olarak 1 milyon 926 bin 493 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 75 bin 491 lira 56 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO ARTIK HAFTADA İKİ KEZ DÜZENLENECEK

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Sayısal Loto haftada iki kez çekilmeye başlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle;

Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru…

"Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için vatandaşlar merak içinde. 6 rakamı bilebilmek için numaralarını belirleyip, kuponlarını hazırlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. MPİ tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçları ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır.

SAYISAL LOTO NEDİR? SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir. Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.