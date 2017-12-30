Sayısal Loto sonuçları 30 Aralık Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları 30 Aralık Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı haberimizde! Şans oyunu tutkunları 30 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyorlar. Peki Sayısal Loto’da şanslı numaralar hangileri? Sayısal Loto ikramiyesi nereden alınır? Sayısal Loto her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir. Çekiliş sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. Geçen haftaki Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye Kırklareli iline isabet etti. Sayısal Loto çekilişinin ardından Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto sonuçları üzerinden verileri açıkladı. 23 Aralık'ta büyük ikramiye tek bir ile çıktı: Kırklareli... Büyük ikramiye 1.627.438,70 TL olarak belirlendi. 5 bilen kişi sayısı 147 kişi olarak belirlenirken, kazandıkları ikramiye tutarı 4.662,35 TL olarak açıklandı. 4 bilen kişi sayısı 7 bin 601 kişi, kazandıkları ikramiye tutarı 68,35 TL. 3 bilen kişi sayısı 133 bin 676, kazandıkları ikramiye tutarı 10,85 TL. İşte merak edilen Sayısal Loto sonuçları 30 Aralık Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı haberimizin detaylarında!

30 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

30 Aralık Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sayısal Loto 1103.hafta çekiliş sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizde yerini alacaktır.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 23 ARALIK 2017

Sayısal Loto çekilişinin ardından Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto sonuçları üzerinden verileri açıkladı. 23 Aralık'ta büyük ikramiye tek bir ile çıktı: Kırklareli... Büyük ikramiye 1.627.438,70 TL olarak belirlendi. 5 bilen kişi sayısı 147 kişi olarak belirlenirken, kazandıkları ikramiye tutarı 4.662,35 TL olarak açıklandı. 4 bilen kişi sayısı 7 bin 601 kişi, kazandıkları ikramiye tutarı 68,35 TL. 3 bilen kişi sayısı 133 bin 676, kazandıkları ikramiye tutarı 10,85 TL.

Sayısal Loto sonuçları, 23 Aralık 2017 Cumartesi günü, Milli Piyango İdaresi’nin resmi sayfası mpi.gov.tr adresinde açıklandı. Sayısal Loto sonuçlarına dair resmi açıklama saat 21:18’te belli oldu. Bu hafta büyük ikramiye tutarı 1 milyon 627 bin 432 kurum tarafından TL olarak belirlendi. Şanslı rakamlar üzerinden arama yapan vatandaşlar için numaralar aşağıda yer almaktadır.

23 Aralık 2017 tarihinde çekilen şans oyununa dair numaralar: 4, 7, 10, 17, 20, 45.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto çekilişlerinde en çok çıkan ve ikramiye kazandıran sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir. Çekiliş sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen ve büyük ikramiye kazananlar ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyesini alabilir.

Kazanılan ikramiyelerin alım süresi 1 yıldır. Talihliler bir yıl içerisinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

18 yaşından küçük olanlar, Sayısal Loto çekilişlerine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Çekiliş kuponu doldurulurken kırmızı kalem kullanılmaması ve işaretlemelerin dik olarak yapılması gerekir. Oynanan kolon iptal edilecekse, kolon altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir. Çekiliş için doldurulan her kolon ücretlendirilir. Sayısal Loto’da katılım sınırı bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir.Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye bir sonraki hafta verilmek üzere devreder.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

KURUMDAN YIRTIK BİLET UYARISI

MPİ’nin ikramiye kazanan talihlilere bilet konusunda yaptığı uyarılar ise şöyle; İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.