Sayısal Loto çekiliş sonuçları 8 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekilişi bilet sonucu sorgula mpi.gov.tr

Sayısal Loto’da dün 1137’üncü hafta çekilişi yapıldı. Sayısal Loto sonuçları 8 Ağustos çekilişi için beklenen açıklama geldi. Mili Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları dün akşam açıklandı. Loto sonuçlarının açıklanmasının ardından Sayısal Loto için bilet alan vatandaşlar mpi.gov.tr adresi üzerinden bilet sorgulama ekranına akın etti. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar çıktı? 5, 4, 3 bilenler ne kadar aldı? Sayısal Loto çekilişi, 8 Ağustos Çarşamba 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirildi. Sayısal Loto, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Piyango'nun resmi web sitesinde çekilirken Sayısal Loto sonuçları, devirli ikramiye tutarı 14.662.408,98 TL oldu. Yeni sistem ile şans oyununda 3 haftalık devir sona ererken, Süper Loto'da olduğu gibi artık Sayısa Loto oyununda da 'devir' kaldırıldı. Bu hafta hangi numaralar çıktı, 9 haftadır çıkan 6 numaralar hangileri oldu. İşte Milli Piyango'nun resmi web sitesinden alınan veriler. Büyük ikramiye verileri, 6 şanslı rakamın belli olmasından sonra açıklandı. Kurum tarafından açıklanan verilere göre şans oyununda 9. devir gerçekleşti. Sayısal Loto kuponu sahipleri, 8 Ağustos'a dair verileri kurumun resmi web sitesinde görebilirken dün akşama dair yayınlanan açıklamalara göre; bu hafta talihli altı numara: 06 12 18 42 43 46 olarak açıklandı. 5 bilen 126 kişi, 5 bin 462 lira 70 kuruş kazanırken, 4 bilen 6 bin 515 kişi, 79 lira 75 kuruş, 3 bilen 124 bin 121 kişi 11 lira 75 kuruş kazandı.

8 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 8 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın sonuçlarına göre; İstanbul Beylikdüzü’nden 5+1 bilen 2 kişi 338.437,40 TL değerinde ikramiye kazandılar. 5 bilen 17 kişi 3.981,95 TL, 4+1 bilen 185 kişi 366,20 TL, 4 bilen 2.205 kişi 40,95 TL, 3+1 bilen 5.537 kişi 20,85 TL, 3 bilen 71.623 4,40 TL, 2+1 bilen 51.103 kişi 6,20 TL, 1+1 bilen 178.298 kişi ise 3,40 TL ikramiye kazandılar.

9 HAFTADIR DEVREDEN NUMARALAR HANGİLERİ OLDU?



Birinci devir: İlk devir 7 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 03 08 13 20 30 46 olarak açıklanırken, devreden ikramiye tutarı 1.707.208,31 TL.



İkinci devir: İkinci devir 14 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 01 05 13 20 25 39 olarak kurum tarafından açıklandı, devreden ikramiye tutarı 3.580.816,53 TL.



Üçüncü devir: Üçüncü devir 18 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 01 25 26 35 38 48 olarak açıklanırken, devreden ikramiye tutarı 4.363.974,45 TL.



Dördüncü devir: Dördüncü devir 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 04 15 20 24 27 46 olarak Milli Piyango tarafından açıklandı. Devreden ikramiye tutarı 6.203.069,00 TL.



Beşinci devir: Beşinci devir 25 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 01 09 16 19 26 46 olarak kurum tarafından açıklanırken devreden ikramiye tutarı 7.311.802,61 TL.



Altıncı devir: Altıncı devir 28 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 07 09 10 11 38 46 olarak açıklanırken, devreden ikramiye tutarı 9.375.372,66 TL.



Yedinci devir: Yedinci devir 1 Ağustos 2018 tarihinde yaşanırken çıkan numaralar 04 06 14 20 38 47 olarak açıklandı. Devreden ikramiye tutarı 10.743.113,17 TL.



Sekizinci devir: Sekizinci devir 4 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 13 21 24 30 45 46 olarak açıklandı, devreden ikramiye tutarı 13.028.228,50 TL.



Dokuzuncu (son) devir: Dokuzuncu son devir dün akşam, 8 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 06 12 18 42 43 46 olarak açıklanırken, devir tutarı 14.662.408,98 TL.

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELİRLENECEK!



8 Ağustos Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Sayısal Loto çekilişi öncesinde Şans Topu çekilişi olması nedeniyle biraz daha geç düzenleniyor. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.40'ta başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.





SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR



Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.



Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.





Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.







Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.



SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayileri veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen ve büyük ikramiye kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.



Sayısal Loto çekilişinde 6 bilenin çıkmaması halinde, ikramiye tutarı sonraki hafta 6 bilene verilmek üzere devreder. Devir işlem sayısı en fazla üç olabilir. İkramiye dördüncü haftaya devreder ve dördüncü hafta yapılan çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmaz ise, ikramiye beş bilenler arasında paylaştırılır.



SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Henüz reşit olmamış kişiler, Sayısal Loto çekilişine katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye kazandıkları ikramiyeyi alamazlar.. Çekiliş kuponu, 1’den 49’a kadar sayıların yer aldığı kolonlardan oluşur. Her kolondan 6 sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret ödenir. Kuponlardaki işaretlemelerin kırmızının harici bir renkte kalemle dik şekilde yapılması gerekir.



Oynanan sayıların gelecek birden fazla çekiliş için geçerli olması isteniyorsa, kupondaki çoklu çekiliş seçeneğinden 2, 3 ve 4 çekiliş için oynama yapılabilir. Kuponlar loto bayilerinde bulunan terminallerde otomatik olarak da doldurulabilir. Çekiliş için katılım sınırı bulunmaz, istenilen sayıda kolon ile katılım sağlanabilir.







SAYISAL LOTO KUPONU YIRTILDIĞINDA NE YAPILMALI?



Sayısal Loto kuponunun oynandıktan sonra korunması gerekir. Çekilişler sonucunda talihlilere ikramiyenin verilebilmesi için; çekilişte belirlenen sayıların, barkotun, güvenlik numarasının ve bilet arka yüzündeki seri numaraların okunması gerekir. Eğer Sayısal Loto kuponu sistem tarafından kabul edilmiyorsa, zaman aşımına uğramışsa, iptal ya da tahrif edilmişse ve yırtılmışsa bu kuponlar için ikramiye verilmez.



SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!



Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor.



Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi

kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama

büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.



Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye

tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49)

çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere

devretmeye devam edecektir.



SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık



SAYISAL LOTO'DA 2018'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



SAYILAR ÇEKİLİŞTE KAÇ KEZ ÇIKTI



38 158

18 156

21 151

1 149

16 149

36 149

40 148

26 147

17 144

22 144

32 144

41 143

47 143

9 142

12 141

14 139

8 138

2 137

3 137

5 137

30 137



Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.



SAYISAL LOTO GÜNCELLENEN BİLGİLER



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..