Sayısal Loto sonuçları 9 Haziran MPİ çekilişi bilet sorgula 2018 Sayısal Loto çekiliş sonuçları mpi.gov.tr

Sayısal Loto sonuçları 9 Haziran MPİ çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi? soruların yanıtları star.com.tr'de. Sayısal Loto’da geçen hafta büyük ikramiyeyi iki talihli kazandı. Talihlilerin, İstanbul’un Küçükçekmece ve İzmir’in Buca ilçesinden kuponlarını yatırdıkları açıklandı. Çekiliş sonucu ile ilgili yapılan açıklamaya göre; 5 bilen 205 talihli 3 bin 970 lira 25 kuruş, 4 bilen 9 bin 645 talihli 63 lira 60 kuruş ve 3 bilen 165 bin 848 talihli de 10 lira 40 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam, 6 milyon 946 bin 246 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto’da bugün 1126’ncı hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta çekiliş sonucunda 6 bilen 2 talihli, büyük ikramiyeyi paylaştı. Talihliler, 1 milyon 897 bin 51 lira 80 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişin kazandıran sayıları ise; 12, 16, 32, 35, 40 ve 47 oldu. İşte 9 Haziran Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları...



Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1126. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Sayısal Loto'da altı bilen 2 kişi çıktı ve yaklaşık bir milyon 900 biner lira ikramiye kazandılar. Haberimizden Sayısal Loto çekilişini canlı izleyebilir ve Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.



Bugün yani 9 Haziran Cumartesi günü 1126. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.









9 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Haftanın numaraları çekildikten sonra 1126. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.







GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Geçen hafta Sayısal Loto kazandıran numaraları; 12, 16, 32, 35, 40, 47



Sayısal Loto çekilişinde altı sayıyı doğru tahmin eden ve kuponlarını İstanbul, Büyükçekmece ile İzmir Buca'daki bayilere yatırdığı öğrenilen iki talihli kişi, 1 milyon 897 bin 51 lira seksener kuruş ikramiye kazandılar.



2 Haziran Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiye kazananlar ve ikramiye tutarları ise şöyle; 5 bilen 205 kişi 3 bin 970 lira 25'er kuruş, 4 bilen 9.645 kişi 63 lira 60'şar kuruş ile 3 bilen 165 bin 848 kişi 10 lira 40'ar kuruş alacaklar.









SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişleri her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilir. Çekilişler sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye alırlar. İkramiye kazananlar içerisinden;

3 bilenler ile 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayileri ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiye alabilir.



Sayısal Loto çekilişlerinde 6 bilen çıkmazsa, ikramiye bir sonraki haftaya devreder ve 6 bilenler arasında paylaştırılır. Devir sayısı çekilişte üçü geçemez. İkramiyenin dördüncü haftaya devreder ve dördüncü hafta içerisinde de verilmezse, büyük ikramiye 5 bilenler arasında pay edilir.



SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Sayısal Loto çekilişlerinde 18 yaş sınırı bulunur. 18 yaşından küçük olanlar çekilişlere katılamazlar. Katılsalar bile Milli Piyango İdaresi tarafından ikramiye verilmez. Sayısal Loto kuponunda kolonlar bulunur. Her kolonda 1’den 49’a kadar sayı yer alır. Bir kolondan 6 sayı seçilerek işaretlenir. İşaretlemelerin dik olarak yapılması ve işaretlemeler için kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Oynanmış olan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olması isteniyorsa, çoklu çekiliş seçeneği kullanılabilir. Oynanan kolonun iptali için de kolon altında bulunan iptal kutucuğunun işaretli olması yeterlidir.

Sayısal Loto çekilişlerinde katılım sınırı bulunmaz, istenilen sayıda kolon doldurulabilir. Katılımlar çekilişin yapılacağı Cumartesi günü saat 21.00’a kadar katılım sağlayabilirler.









SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ KUPONU YIRTILINCA İKRAMİYE ÖDENİR Mİ?



Sayısal Loto çekilişleri sonucunda ikramiye kazanan kuponlara ödeme yapılabilmesi için, kuponun korunması gerekir. İkramiyenin talihliye ödenebilmesi için;

- Biletin arka yüzündeki seri numarası

- Kupon barkot numarası

- Çekilişte çekilen sayılar

- Güvenlik numarası yetkililer tarafından net olarak okunmalıdır.



SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'da en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık



SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



38 - 158 kez

18 - 156 kez

21 - 151 kez

1, 16 ve 36 149 kez

40 - 148 kez

26 - 147 kez

17, 22, ve 32 - 144 kez

41 ve 47 - 143 kez

9 - 142 kez

12 - 141 kez

14 - 139 kez

8 - 138 kez

2, 3, 5 ve 30 - 137 kez



SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.