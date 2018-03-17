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Sefaköy metrobüs durağında işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs durağı merdivenlerinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

  • DHA
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Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağı merdivenlerinde 12 Mart akşamı saat 23.30 sıralarında 24 yaşındaki Gürkan Aras'ın cesedi bulundu. Gürkan Aras'ın sağ bacak ve kasığından bıçaklandıktan sonra hayatını kaybettiğini belirledi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevresinde yaptığı kamera çalışmalarında şüpheli 3 kişiyi belirledi. Polis ekipleri olaydan birkaç saat sonra şüpheliler Selim A.(17), Eray G.(17) ve Koray G.(16) 'yi gözaltına aldı.
 
 
 
 
CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliği'ne götürülerek haklarında işlem başlatılan şüphelilerin, tartıştıkları Gürkan Aras ve yanındaki Mehmet A.(44) 'yı bıçakladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Olay sonrası yaralanan Mehmet A.'nın kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Mehmet A.'nın da olayla ilgili gözaltına alındığı öğrenildi.  Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük Selim A., Eray G. ve Koray G. adliyeye sevk edildi.
 
 

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