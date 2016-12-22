Sefer Ahmedoğlu vefat etti!

Merhum Sefer Ahmedoğlu Hocanın cenaze namazının 23 Aralık Cuma günü(yarın) Çankırı Ahmet Yesevî Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

Ahmedoğlu'nun naaşı, cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından, merkez aile mezarlığına defnedilecek.

Sefer Ahmedoğlu kimdir?

1944 yılında Çankırı’da doğdu. 1958 yılında İstanbul’a geldi. Burada 5 yıl bir Kur’an kursuna devam etti ve Arapça öğrendi. Daha sonra Diyanet’in vaizlik kurslarına katıldı ve ilk vaazını 17 yaşında İstanbul'da Yeni Cami’de gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Dili Edebiyatı ile Türk Dili Edebiyatı bölümlerinden mezun oldu.

1977 yılında Almanya’ya gitti ve bir yıl sonra İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Hamburg Bölge Başkanı olarak seçildi. Daha sonra IGMG’nin çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yaptı.

22 Aralık 2016 tarihinde Almanya'da vefat etti.