Şehit kaymakamın ismini Mardinli askerin oğlu yaşatacak

Isparta'da vatani görevini sürdüren Mardinli Abdulgani Çeçen, Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün ismini yeni dünyaya gelen evladına verdi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Çeçen, baba olduğunu asker ocağında kendisini ziyaret eden babasından öğrendi.

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Çeçen, oğluna İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen, 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Safitürk'ün ismini verme kararı aldı.

İzne geldiğinde ilk iş olarak nüfus müdürlüğüne giden Çeçen, oğluna, kaybından üzüntü duydukları ve ismini yaşatmak istedikleri "Muhammet Fatih" ismi ile kimlik çıkarttı.

"Oğlum da şehit kaymakam gibi devletine hayırlı evlat olacak"

Baba Çeçen dağıtım izni için geldiği Mardin'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit kaymakam Safitürk'ün yaptığı hizmetlerin, Derikliler ile kurduğu sıcak diyaloğun herkes tarafından iyi bilindiğini söyledi.

Safitürk'ün şehit olduğunu öğrendiklerinde yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Çeçen, o sırada eşinin bebek beklediğini, oğlu olması halinde şehidin ismini verme kararı aldıklarını belirtti.

Çeçen, baba olduğunu babasından öğrendiğini aktararak, "Allah'a şükürler olsun oğlum oldu ve ona şehidin adını verdik. Kaymakamın şehit olduğunu öğrenince epey üzülmüştük. İnşallah benim oğlum da şehit kaymakam Safitürk gibi devletine hayırlı bir evlat olacak." dedi.

"Oğlum şehidin ismini ölünceye kadar taşıyacak"

Anne Kübra Çeçen, dünyaya gelen ilk çocuklarına kaymakam Safitürk'ün ismini vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Oğlum şehidin ismini ölünceye kadar taşıyacak inşallah." diye konuştu.

Şehit Safitürk ve torunu için kurban kesti

Abdulgani Çeçen'in babası Baki Çeçen, torunu dünyaya geldiğinde, şehit kaymakam Safitürk ve torunu için kurban kesti.

Safitürk'ün şehadet haberini aldıklarında ailece gözyaşına boğulduklarını belirten Çeçen, şehidin yaptığı çalışmaların ve samimiyetinin herkes tarafından bilindiğini, takdirle karşılandığını vurguladı.

Çeçen, Safitürk'ün şehit düşmesinin ardından babası ve ailesinin gösterdiği metanetin kendilerini çok etkilediğine işaret ederek, torununa "Muhammed Fatih" ismini verdiklerini anımsattı.

"Allah memleketimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın"

"Allah memleketimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın." ifadesini kullanan Çeçen, Safitürk'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Torununa bu ismi verdikleri için sevinçli olduklarını bildiren Çeçen, "İnşallah bizim çocuğumuz da şehit Safitürk gibi büyüyecek, okuyacak ve kaymakam olacak. Bebeğimiz inşallah şehit kaymakamımızın ismini ölünceye kadar yaşatacak." dedi.