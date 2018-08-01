Şehit Nurcan Karakaya kimdir kaç yaşında nereli Hakkari Yüksekova son dakika haberleri gündeme bomba gibi düştü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya yaşamını yitirdi. Hakkari Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde meydana gelen olayda üs bölgesinde görevli Astsubay Çavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya (25) ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen olayda, Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu. İşte Şehit Nurcan Karakaya hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler...



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada “31 Temmuz 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullanmış olduğu sivil aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP’nin (El Yapımı Patlayıcı) infilak etmesi sonucu, askeri personelin eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştır. Yaralı bebeğin tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesi aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kızını ve torununu şehit veren anne Suudiye Demir teröristlere tepki göstererek, "Yavrum yavrusunu da aldı gitti" dedi.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) kayınpederi Mustafa Karakaya, ''Gelinime, daha babasının anasının öpüp koklamaya kıyamadığı bebeğimize kıydılar. Bunlar insan olamaz, soyları kurusun'' dedi.









"HEM BU DÜNYADA HEM DE AHİRETTE"



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hakkari'deki terör saldırısında hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğine rahmet dileyerek, "Katillerinin yeri hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır." ifadelerini kullandı.



Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.



Karakaya ve bebeğine rahmet dileyen Kalın, "Onların mekanı cennettir inşallah. Katillerinin yeri ise hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Türk bayrağı asılan evde üzüntü hakim

Şehit anne ve bebeğinin Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki baba ocağında üzüntü hakim. Ailenin yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu. Olayda kızını ve torununu şehit veren anne Suudiye Demir (57), "Ne söyleyeyim. Vatan sağolsun. Yavrum şehit oldu. Yavrusunu da aldı gitti. Bebek katillerinin Allah belasını versin. Sadece benim yavrumu değil herkesi öldürüyorlar. 40 tanesinin yavrusunu öldürüyorlar. Daha ne söyleyeyim. Vatan sağolsun" dedi.







Mutluluk iki yıl sürdü

Daha önce Uşak'ta görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın 10 gün önce Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'na tayin olduğu ve evlerini de kısa süre içerisinde Hakkari'ye taşıdıkları öğrenildi. Nurcan Karakaya'nın babasının 2004 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi. Nurcan ve asker eşi Serkan Karakaya çiftinin yaklaşık 2 yıl önce evlendiği belirtildi.



ŞEHİT NURCAN KARAKAYA KİMDİR?



​Hakkari Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde meydana gelen olayda üs bölgesinde görevli Astsubay Çavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya (25) ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi.



Türkiye'yi yasa bogan terör saldırısında 2 yıllık gelini Nurcan ve torunu Mustafa Bedirhan'ı yitiren Mustafa Karakaya, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Yıllar önce Sivas'ın Yıldızeli ilçesinden gelip Kayseri'ye yerleşen Mustafa Karakaya, oğlu Serkan ile gelini ve torunu ile en son 5 Temmuz'da bir araya geldiklerini söyledi.









KAHREDEN TELEFON GÖRÜŞMESİ



Melikgazi ilçesinde kapısına Türk bayrakları asılı evin önünde taziyeleri kabul eden ve cenaze töreni için Şarkışla'ya gitme hazırlığı yapan Mustafa Karakaya, şunları söyledi:



''Olaydan 10 dakika önce oğlumla görüşmüştüm. Oğlum eşiyle biraz önce görüştüğünü söyledi. Gelinim ve torunumun durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ben telefonu kapattım, oğlum beni geri aradı. Ben konuşurken baskın oldu zannettim. Ben, 'Oğlum ne yaptın vuruldun mu?' dedim. 'Yok baba, gelininle torununu öldürmüşler'dedi. Oğlum da olayı üs bölgesinden yeni öğrenmiş. Oğlumu, gelinimi ve torunumu en son 5 Temmuz'da görmüştüm. Uşak'tan Hakkari'ye yeni tayini çıkmıştı. Oraya gitmeden buraya gelip 5 gün kalmışlardı. Sonrasında Hakkari Yüksekova'ya ev tutmaya gittiler. Kendilerine lojman çıkmamıştı. Ardından evi orada tuttular. Eşyaları Uşak'tan Hakkari'ye gitti. Bu hainlerin Allah belasını versin. Soyları kurusun. Vatan, millet sağolsun ''



BABAM YENGEM TELEFONA BAKMAYINCA PANİKLEDİ



Astsubay Serkan Karakaya'nın küçük kardeşi inşaat işçisi Ali Hasan Karakaya ise, ''Biz işten yeni gelmiştik. Yengemi aradık, ulaşamadık.



Ulaşamayınca babam, 'Ağabeyini arayayım da bir söyleyeyim' dedi. Ağabeyim telefonu açtı. Ağabeyim gündüz nöbetine geçtiğini ve çok rahat olduğunu söyledi. Babam, yengem Nurcan'ın telefona neden bakmadığını sordu. O da yengemle görüştüğünü, telefonu belki çekmeyen yere koymuş olabileceğini söyledi. Biz saat 16.00 gibi görüştük. Babam, hatta yengem telefonu açmayınca ona Whatsapp'tan ses kaydı yolladı.



Yengemin de Whatsapp'tan en son görünmesi 14.12'de oluyor. Ağabeyimi ziyaret etmiş. Geri dönerken de bu olay gerçekleşmiş. Haberi duyunca biz burada panik olduk. Oradan gelecek haberi bekledik. Yengemin ailesi Şarkışlalı. Ailesi orada yaşıyor.Çok üzgünüz'' diye konuştu