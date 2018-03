Şehzade Orhan kimdir tarihte nasıl bilinir Şehzade Orhan karakterine can veren İsmail Demirci kim kaç yaşında

Şehzade Orhan kimdir ve tarihteki varlığı nasıl şekillenmiştir? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Şehzade Orhan karakterine can veren İsmail Demirci kimdir kaç yaşında nereli? soruların yanıtları haberimizde. Osmanlı tahtının bir diğer adayı olan Şehzade Orhan, Konstantinopolis’te İmparator Konstantinos’un esiridir. Osmanlı’da iç karışıklığa sebep olma ihtimaline karşılık Osmanlı İmparatorluğu her sene Bizans’a yüklüce bir meblağ verip onu sınırları dışında tutmaktadır. Ancak Murad Han’ın ölmesi işleri değiştirir, tahta geçme sırasının kendisine geldiğini düşünür. Bu uğurda herkesle özellikle de Mehmed’le savaşmaya hazırdır. Şehzade Orhan, Osmanlı Devleti için kritik bir öneme sahiptir. Bizans İmparatorluğu tarafından esir alınan ve karşılığında Osmanlı Devleti'nden haraç toplanan Şehzade Orhan, bazı oyunların içerisinde piyon olarak kullanılmıştır. 2. Murad'ın ölmesiyle birlikte tahtı ele geçirmek isteyen Şehzade Orhan, bu uğurda Bizans İmparatorluğu'nun desteğini görmüştür. Şehzade Orhan, dizide ekrana gelmesinin ardından birçok izleyicinin merakla araştırdığı kişi oldu. Asıl adı Orhan Çelebi olan tarihi isim, Katip Çelebi'nin de oğludur. Tarih literatüründe ismi sıkça geçen Şehzade Orhan araştırılan isim oldu. İşte, Şehzade Orhan hakkında merak edilen detaylı bilgiler



Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Şehzade Orhan karakterine can veren İsmail Demirci; 13 Kasım 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Üniversitede bilgisayar programcılığı okudu ve bilgisayar programcısı olarak mezun oldu. Konservatuvara girmeden önce çok başka işler yaptı.



Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 4 yılda mezun oldu. 2012 yılında başrolündeNecati Şaşmaz'ın oynadığı "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisine girerek 'Polat Alemdar'ın adamları arasındaki 'Erkan'ı canlandırdı. Dizide Gürkan Uygun'un canlandırdığıMemati karekterini vurarak öldürdü.



2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Birce Akalay, İdil Fırat, Şemsi İnkaya, Ege Aydan, Kerem Alışık gibi oyuncularla birlikte oynadı. 2014 yılının kasım ayında vizyona girecek "Tut Sözünü" adlı sinema filminde rol aldı. 2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu,İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur oynadı.







ŞEHZADE ORHAN KİMDİR?



Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan 1412’de doğmuş ve 29 Mayıs 1453, İstanbul’da ölmüştür. Beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet’in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan ve kız kardeşi Sultan Fatma Hanım ile birlikte Bizans’a rehin olarak yollanan Şehzade Kasım Çelebi’nin oğlu. Ali Şah, Cihan Şah, Vali Han ve Buğa Han isimlerinde Dört oğlu vardı.



HAYATI



Bizans İmparatorluğu sürekli Orhan Çelebi’yi Anadolu'ya gönderip ayaklanma çıkartma tehdidinde bulunuyor, bunun yapılmaması karşılığında Osmanlı’dan haraç alıyordu. Fatih Sultan Mehmed, bu parayı son iktidarı döneminde kesti.

Orhan Çelebi, İstanbul’un II. Mehmed tarafından kuşatılması sırasında 600 kadar adamı ile şehrin Osmanlıya karşı savunmasında yer aldı. Adamlarını Yedikule’nin deniz tarafındaki surları ile Yenikapı’ya doğru olan sur silsilesinde konuşlandırdı.



ÖLÜMÜ



Şehzade Orhan İstanbul düştükten sonra keşiş kılığında şehri terk etmeye çalışırken yakalanıp idam edildi.



NOT:



Emir Süleyman Çelebi’nin oğlu olan ve 1420 yılında Bursa’da I. Mehmet tarafından gözlerine mil çektirilen Şehzade Orhan Çelebi ile karıştırılmamalıdır.