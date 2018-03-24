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Şeker paketlerinde 1.5 milyon dolarlık pırlanta

Gözaltına alınan yolcu, İstanbul'dan teslim alınmak üzere Dubai'de bir İngilizden şeker paketleri aldığını, içinde ne olduğunu bilmediğini söyledi

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İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan şeker paketleri içinde yurda kaçak yollarla sokulmak istenen piyasa değeri 1.5 milyon dolarlık pırlantaya el konuldu.
 
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mısır Havayolları uçağı ile Kahire'den İstanbul'a gelen M.M. adlı İranlı kadın yolcuyu takibe aldı. Dış Hatlar Geliş katında 25 yaşındaki M.M. adlı kadını durduran polis, yolcunun valizlerinde arama yaptı.
 
Valizlerde yapılan kontrollerde bir valizin içinde şeker paketlerine sarılı halde 550 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi. Pırlantanın değerinin 1.5 milyon dolar olduğu bildirildi. Değerli eşyalarla ilgili beyanda bulunmayan İranlı yolcunun, Dubai'den Kahire'ye geçtiği öğrenildi. Gözaltına alınan yolcu, İstanbul'dan teslim alınmak üzere Dubai'de bir İngilizden şeker paketleri aldığını, içinde ne olduğunu bilmediğini söyledi. Pırlantalara el konulurken, İranlı yolcu hakkında yasal işlem yapıldı.
(Habertürk)
 

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