Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Selin taşıdığı fındıklar kumsala vurdu

Ordu'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı sel felaketinde Karadeniz'e taşınan fındıklar, 20 gün sonra kumsala vurmaya başladı. Kumsaldaki fındıkları görenler ise şaşkınlık yaşadı. Kıyıdaki sağlam fındıkları toplayan kişiler, bir taraftan da kumsalı temizledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ordu'da 8 Ağustos günü meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı sel felaketinde, 43 bin 476 dekarlık alandaki 809 ton fındık zarar gördü. Sel sularıyla derelere karışıp, denizin açıklarına taşınan tonlarca fındığın bir kısmı, güneşli havada ve durgun denizde tekrar kumsala vurmaya başladı. Kumsaldaki fındıkları görenler ise şaşkınlık yaşadı. Kıyıdaki sağlam fındıkları toplayan kişiler, bir taraftan da kumsalı temizledi. 
 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, selden etkilenen ilçelerde fındık rekoltesinin yüzde 30’unun sulara kapıldığını, hasar tespit çalışmalarının ise halen sürdüğünü söyledi.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA