Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Sema kimdir?

Survivor Sema kimdir? Survivor son bölüme damga vuran yarışmacılardan birisi olan Sema Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi sporu yapıyor? Yarışmacıların kaderini belirleyen en önemi oyun olan dokunulmazlık oyununda Sema krizi yaşanıyor. Yüksek bir engelden havuz atlamak zorunda kalan yarışmacılar adeta şov yaparken Sema, bir bölümde korktuğunu belirterek yarıştan çekiliyor. Peki, Survivor Sema kimdir kaç yaşında? Sema Aydemir, Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etmiş ve takımın önemli isimleri arasında yer almıştır. Yarışmanın sonlarına doğru talihsiz bir sakatlık yaşayan Sema, tüm aksiliklere rağmen istastiki performansta 1.67'lik oran ile liste başında yer almıştır.

SURVİVOR SEMA KİMDİR?

17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da dünyaya gelen Sema Aydemir, atletizmdeki başarısıyla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmiş ve ismini duyurmuştur. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı. Sema Aydemir Survivor 2018 All Star yarışmasında ünlüler takımında yer alıyor.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2018'de bu akşam iletişim ödülü mücadelesi verildi. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasından iletişim ödülünün sahibi Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA TURABİ ŞOKU!

Survivor bu akşam ekrana gelecek olan iletişim oyunu mücadelesinde Turabi talihsiz bir kaza geçiriyor. Merdiven platformdan inerken dengesini kaybeden Turabi ters bir şekilde yere düşünce acı içinde kıvranmaya başlıyor. Survivor'da bütün ekibin başına toplandığı Turabinin durumuna ilişkin detayları akşam saatlerinde öğrenebileceğiz.