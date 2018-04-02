Şemdinli'de 'köye dönüş' etkinliğinde vatandaşlar halay çekti, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı

Güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen başarılı operasyonlar sonrasında terörden temizlenen bölgede Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve Derecik Belde Belediyesi'nce "köye dönüş" etkinliği yapıldı.

Derecik Belediyesi önünde bir araya gelen aralarında 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve Derecik Belde Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'nın bulunduğu grup, etkinliğin yapılacağı Balkaya Dağları yakınındaki Koçyiğit köyüne hareket etti.

"Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Her şey vatan için" sloganları atan grup, ellerindeki Türk bayrakları ile yaklaşık 14 kilometrelik yürüyüşün ardından köye ulaştı.

- 24 yıllık hasret son buldu

1994 yılında terör saldırıları nedeniyle boşalan Koçyiğit köyü yakınındaki alanda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar kurulan sofralarda birlikte yemek yedi.

Terör nedeniyle 24 yıldır hasret kaldıkları topraklarına geri dönmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Köy sakinlerinden Salih Çetinkaya, yaptığı açıklamada, terör örgütü nedeniyle köylerini yıllar önce boşaltıklarını ve Derecik merkezine yerleştiklerini anlattı.

Köylerine dönmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Çetinkaya, "Devletimizin başlattığı operasyonlarla bu terör artık sona gelmiştir. Bundan sonra inşallah bu süreç devam edecektir. Ülkemize, bölgemize, köyümüze huzur gelecektir. Devletimiz var olsun. Biz de devlet için varız. Teşekkür ederiz büyüklerimize. Allah razı olsun" dedi.

İzzet Atilla da bölgenin güzelliğine dikkati çekerek, "Bu köyde tekrar yaşamak istiyoruz. Böyle güzel bir köy yok. Balkayalarda meşhur bal var. Balkayalarda öyle otlar var ki dünyada böyle ot yok. Bu köydeyken hastalık görmüyorduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç ve beraberindeki 4 dağcı da tırmanış gerçekleştirdi.