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Servisten yola öğrenci düştü

Başından ve kolundan yaralanan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi E.K.K.'ya 10 dikiş atıldı, kolu alçıya alındı. İddiaya göre, okul servisine binen E.K.K., aşırı yükleme nedeniyle açılan kapıdan düşerek yaralandı.

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Manisa’nın Yunusemre İlçesi Karakoca Köyü’nde okul servisine kapasitesinin üzerinde öğrenci bindirilmesi, faciaya yol açıyordu. Köydeki taşımalı eğitim öğrencilerini taşıyan Ali İhsan Barut yönetimindeki minibüsle cuma günü yapılan serviste, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi E.K.K. iddiaya göre aşırı yükleme nedeniyle açılan kapıdan düşerek yaralandı.
 
Şoför, öğrencilerin çığlıkları üzerine 100 metre ileride aracı durdurabildi. Başından yaralanan, sol kolu kırılan ve ayağında zedelenmeler olan E.K.K.’ya Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nde 10 dikiş atıldı, kolu alçıya alındı. 
 
"DEFALARCA UYARDIK, DİNLEYEN OLMADI"
 
Öğrencinin dayısı Hakim Gülüm, “Taşımalı eğitim görevi yapan minibüslere 17 kişi yerine 28 kişi bindirilirse olacağı bu. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan anlaşmada her minibüsün en fazla 17 öğrenci taşıması zorunluluğu vardı. Bu firma 2 minibüs ücreti alarak tek minibüs kullanıyor. Defalarca uyardık, dinleyen olmadı. Firmadan şikâyetçiyiz” dedi.
 
MİNİBÜS ŞİRKETİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
 
İlçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ise “Minibüs şirketiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gerekirse ihalesi feshedilecek. Öğrencilerimiz için pazartesi günü geçici olarak başka araçlar tahsis edeceğiz” açıklamasını yaptı.
 
(Habertürk)
 

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