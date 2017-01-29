Sevgileri engel tanımadı

Bursa'da yaşayan Yeliz Pehlivan, internette tanıştığı bedensel engelli Özcan Küçük ile Artvin'de düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Ardanuç ilçesinde yaşayan Özcan Küçük (40) ile Bursalı Yeliz Pehlivan (28), bir süre önce internette tanışarak görüşmeye başladı. Bir süre sonra birbirine aşık olan çift, evlenmeye karar verdi.

Ardanuç ilçesinde düzenlenen ve Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın da katıldığı düğünle Küçük ve Pehlivan çifti hayatlarını birleştirdi.

Yeliz Pehlivan, eşinin görüşmeleri sırasında dürüstlükle bedensel engelli olduğunu kendisine söylediğini belirterek, "Eşim kendisi gibi bedensel engelli iki kız kardeşi olduğunu söyledi. Arkadaşlığımız 25 gün sürdü. Sosyal medyadan ve cep telefonu ile sürekli görüşerek birbirimizi tanıdık ve çok sevdik." dedi.

Eşiyle severek evlendiğini dile getiren Pehlivan, "Hiç pişman değilim. Allah'ım pişman da etmesin. Engel sadece bedende değil, beyinlerdedir, kalplerdedir. Ben gurur duyuyorum engelli eşimle evlenmekten." ifadesini kullandı.

Özcan Küçük de kendisinin engelli olduğunu bilmesine rağmen eşinin evlenmeyi kabul ettiğini kaydederek, "Bunu duyduğumda dünyanın en mutlu insanı ben oldum. Allah'ıma bu günleri gösterdiği için binlerce kez şükürler olsun." diye konuştu.

Vali Doğanay da bundan sonra da onların yanında olacaklarını belirterek, "Hep beraber dirlik olacağız. Bir milletin, bir toplumun en önemli temel müessesesi ailedir. Bu müessese inancımız açısından da gelenek ve göreneklerimiz açısından da en kutsal en önemli müessesedir." sözlerine yer verdi.