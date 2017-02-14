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Sevgililer Günü'nde bisikletli gelin alayı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenen çift, belediyenin 2017 Bisiklet Yılı kapsamında bisikletle gelin alayı yaparak şehir turu attı.

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Etkinlik çerçevesinde daha önceden süslenen 3 tekerlekli gelin bisikleti belediye binası önünde hazırlandı. Çiçek ve balonlarla süslenen bisiklete binen gelin ve damat şehirde tur attı. Belediyesi binası önünden başlayan tur Zübeyde Hanım Parkı, İstanbul Caddesi ve sevgi yolunun kurulduğu Emrullah Efendi Ara Sokak’ta son buldu. Burada davetliler ve canlı müzik eşliğinde karşılanan çift için nikah töreni düzenlendi.
 
2 yıldır beraber olan Gülcan-Mustafa Saman çiftinin kızları Tuğçe Saman ile Sevgin-Ali İhsan Önel çiftinin çocukları Ahmet Önel, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak tarafından kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.
 
Belediye Başkanı Emin Halebak, gelin Tuğçe Saman’a "Evlenmeyi kabul ediyor musun?" sorusunu sorduğunda gelin Saman, "Ömrümün sonuna kadar evet", damat Ahmet Önel ise "Sonsuza kadar evet" cevabını verdi.
 
 
 
Belediye Başkanı Emin Halebak, nikahın ardından çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Müzik ve alkış eşliğinde dans eden çift, daha sonra tebrikleri kabul etti.
 
Çok mutlu olduklarını ifade eden Ahmet-Tuğçe çifti, "Allah bütün sevenlerin başına versin. Farklı bir duyguydu. Hiç beklemiyorduk. Gayet güzeldi" dedi.
 

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