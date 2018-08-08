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Kız arkadaşını silahla vurarak intihar etti

Kayseri'de barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşını silahla vurarak yaralayan adam, aynı silahla intihar etti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana gelen olayda İ.Y. (28), kuaför dükkanı işleten kız arkadaşı M.S.'den (28) ayrıldı ve bu sabah yeniden barışmak için buluştu. Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine İ.Y., kız arkadaşı M.S.'yi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
 
Olayda yaralanan M.S. 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, İ.Y.'nin cesedi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında morga kaldırıldı.
 
Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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