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Sevgilisine kızıp dehşet saçtı! O anlar kamerada

Bahçelievler'de sevgilisine kızan bir kişi etrafa rastgele ateş açtı. Olayda ikisi ağır altı kişi yaralandı.

  • IHA
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Bahçelievler'de gerçekleşen olayda idiaya göre, E. A. isimli şahıs sevgilisiyle bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Sevgilisi sokaktan ayrılınca kızgın aşık belinden silahı çıkararak etrafa ateş açmaya başladı.
E.A'nın silahından çıkan kurşunlarla ikisi ağır altı kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin kızgın aşığı yakalama çalışmaları devam ediyor.
Yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, ambulans yaralılara müdahale ediyor. Başka bir görüntüde ise vatandaşlar panikle kaçışıyor.

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