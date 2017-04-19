Sevgilisine mesaj atan adama bakın neler yaptı!

Kayseri'de sevgilisine mesaj atan adamı bağ evine götürüp, darp eden, fotoğrafını çekip sevgilisine gönderen ve zorla uçak bileti aldırtan sanığa ve yanında bulunan kardeşi ile arkadaşına 8'er yıl 10'ar ay hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar M.D. (32), S.D. (28) ve E.B. (31) ile avukatlar hazır bulunurken, mağdur Harun D. (25) ve şikayetçi babası Hamdi D. (55) duruşmaya katılmadı. 6 Kasım 2016'da meydana gelen olayda iddiaya göre, mağdur Harun D., sanık M.D.'nin yabancı uyruklu sevgilisi E.K.'ye sosyal medya hesabından sevgi sözcükleri içeren mesaj attı. E.K., durumu M.D.'ye bildirdi. M.D., sosyal medyadan ulaştığı Harun D. ile önce mesajlaştı, sonra konuyu konuşmak üzere yüz yüze görüşme teklifi etti. M.D.'nin arkadaşı E.B. ise Harun D.'nin babası Hamdi D.'ye ulaşarak olayı anlatıp, kızdan uzak durmasını istedi. Daha sonra M.D. kardeşi S.D. ile birlikte Harun D. ile buluştu.

Karpuzatan'da bağ evine giden M.D., S.D. ve Harun D. burada tartışmaya başladı. Tartışma sonrası M.D., Harun D.'ye tüfek doğrultarak mağduru darp etti. Harun D.'nin de fotoğrafını çekerek, sevgilisi E.K.'ya 'sana mesaj atanı bak ne hale getirdim?' diye fotoğrafı gönderdi. M.D. daha sonra Harun D.'ye zorla İstanbul'a tek kişilik 240 TL bedelle uçak bileti aldırdı. E.B.'nin emanet olarak aldığı ve kullandığı araç ile M.D., S.D. ve mağdur Harun D. havaalanına gitti. Havaalanı'nda Harun D., lavaboya gideceği bahanesiyle şüphelilerden kaçarak, polise şikayette bulundu.

Yakalanan M.D., kardeşi S.D. ve E.B. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan tutuklu sanıklardan S.D., "Suçsuz yere yatıyoruz. Büyüklerimizin kararına sığınıyoruz, tahliyemi istiyorum" derken, 7 aydır tutuklu olduğunu söyleyen E.B. ve eşi ile çocuklarının mağdur olduğunu belirten M.D. de tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanıklar M.D., S.D. ve E.B.'ye 'gasp' suçundan ayrı ayrı 5 yıl 6 ay 20 gün, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 3'er yıl 4'er ay olmak üzere 3 sanığa ayrı ayrı 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi.