Sevgilisinin elinden ölü taklidi yaparak kurtuldu

İstanbul Çekmeköy’de yaşayan 41 yaşındaki Bediha B., evliliğinin başından beri şiddet gördüğü için eşinden ayrıldı, ancak yine de erkek şiddetinden kurtulamadı. 3 çocuk annesi genç kadın, daha sonra damadının amcası Salih G.’yle birlikte yaşamaya başladı. Bu süreçte cezaevine giren Salih G., firar edince kendisinden ayrılmak isteyen Bediha B.’nin kâbusu oldu. Şubat ayında genç kadının çalıştığı pizzacıya giden Salih G., dehşet saçtı.

‘SONU MEZAR OLUR’

Saldırganın öldüğünü zannedip bıraktığı Bediha B., uzun tedavi sürecinde hayata tutundu.

Salih G. hapiste olduğu için gözüne uyku girdiğini, yine de korktuğunu söyleyen Bediha B., yaşadıklarını şöyle anlattı: “Salih G. cezaevine girince, ben de kızımın yanına taşındım. 2 yıldır birlikteydik. Beni arayıp ‘Bu cezayı çekmek istemiyorum. Firar edeceğim’ dedi. Ona ‘Adamakıllı cezanı çekiyorsan çek, seni beklerim’ cevabını verdim. Ama dinlemedi. Cezası katlanacağı için ayrılmak istedim. ‘Ayrılırsan öldürürüm ya da kendimi vururum. Bu işin sonu mezar olur’ diye tehdit etti. Buluşmak istedi, kabul etmedim.

‘SAÇIMDAN SÜRÜKLEDİ’

Olay günü tüfekle çalıştığım yere geldi. Tetiği çekti ama tüfek ateş almadı. Tekme tokat dövmeye başladı. Saçımdan tutup alt kata sürükledi. Karşıma geçip ateş etti, yere düştüm. Şuurum yerindeydi ama gözlerimi kapatıp hiç kımıldamadan yatmaya devam ettim. Ölü taklidi yaparak bekledim. Sonra damadımı arayıp ‘Kaynananı vurdum, ölüsünü gelin alın’ dedi. Ardından da polisi arayıp ‘Karımı vurdum. Beni alın’ diye kendini ihbar etti. Polis gelince gözümü açtım.

MEKTUP YAZDI

Tedavisinin sürdüğü, sağ ayağında sinir hasarı bulunduğunu söyleyen Bediha B., şöyle devam etti: “Ayakta duramıyorum. Tedavi olmam gerekiyor ama maddi gücüm yok. Salih, cezaevinden mektup gönderdi. ‘Çok pişmanım. Hâlâ seni seviyorum. Şikâyetçi olma olduysan da geri çek’ diye yazmış. Şikâyetimden vazgeçmem. Keşke daha önce şikâyetçi olsaymışım.”

(Habertürk)