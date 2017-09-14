Sevgilisinin oğlu gelince 3. kattan atladı

H.E.’nin 18 yaşındaki oğlu M.M.E. de eve gelince Eşiyok kendini bir odaya kilitledi. Eşiyok odadayken M.M.E de kapıyı zorlayarak açtı ve Eşiyok’un 3. kattaki evin camından atladığını gördü.

Sokağa inen M.M.E., yerde yatan Eşiyok’u darp etti.

Eşiyok hayatını kaybederken gözaltına alınan M.M.E.’nin “Ben mutfaktan bıçağı alırken o kendini odaya kilitledi, sonra da atladı.

Aşağı inip tekme attım” dediği öğrenildi. M.M.E. tutuklandı.

Kaynak: Hürriyet