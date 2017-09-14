Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sevgilisinin oğlu gelince 3. kattan atladı

İstanbul Kasımpaşa’da Salih Eşiyok (35), önceki gece saat 03.00 sıralarında işten çıktıktan sonra, iddiaya göre bir süredir sevgilisi olan H.E.’nin (36) Çatmamescit Mahallesi’ndeki evine gitti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

H.E.’nin 18 yaşındaki oğlu M.M.E. de eve gelince Eşiyok kendini bir odaya kilitledi. Eşiyok odadayken M.M.E de kapıyı zorlayarak açtı ve Eşiyok’un 3. kattaki evin camından atladığını gördü.
 
Sokağa inen M.M.E., yerde yatan Eşiyok’u darp etti.
 
Eşiyok hayatını kaybederken gözaltına alınan M.M.E.’nin “Ben mutfaktan bıçağı alırken o kendini odaya kilitledi, sonra da atladı.
 
Aşağı inip tekme attım” dediği öğrenildi. M.M.E. tutuklandı.
 
Kaynak: Hürriyet

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arakanlı sığınmacılar Türkiye'ye merhametli insanların ülkesi olarak bakıyor

Arakanlı sığınmacılar Türkiye'ye merhametli insanların ülkesi olarak bakıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA