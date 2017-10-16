Seyhan Baraj Gölü’nde sular kıyıdan yaklaşık 400-500 metre çekilince Sevgi Adası'nın yolu ortaya çıktı

Türkiye’nin en büyük ve en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Adana’da yağmur yağmamasından dolayı hem sulamada hem de enerjide kullanılan Seyhan Baraj Gölü’nde sular kıyıdan yaklaşık 400-500 metre çekildi. Yılda sadece 1 kere suların çekilmesiyle birlikte adaya giden yol ortayı çıkıyor. Bunu fırsat bilen vatandaşlar ise otomobilleriyle, motosikletleriyle veya yürüyerek adaya gidip banklara oturup manzaranın keyfini sürüyor. Bazı vatandaşlarda öz çekim yaparak bu anı ölümsüzleştiriyor.

Normal zamanlarda göl içerisinde su olduğundan adaya gidebilmek için vatandaşlar sandal kiralıyor ve sandalla da gitmek kolay olmuyor. Vatandaşlar kiraladıkları kayık veya sandalların sürücülerinin telefon numaralarını alıyor ve kendilerini adaya bırakmalarını aradıklarında gelip almalarını istiyor. Ama bazı zamanlar aksilikler oluyor ve sandalcıya ulaşamayan birçok kişi adada mahsur kalabiliyor.

Yürüyerek adaya giden vatandaşlardan Ayhan Esen, “Gezmek için bugün buraya geldik ve adaya yürüyerek gidildiğini gördük. Gayet güzel ama biraz bakımsız bulduk. İlk defa geziyorum bende. Manzarası çok güzel” diye konuştu.

Fatma Esen ise, “Tam bir Sevgi Adası şuanda. Sevgililer, çiftler falan. Beğendik yani güzel” ifadelerini kullandı.

“Yaya olarak herkes bunu tadabilse çok güzel olur”

Onur Taşçıoğlu isimli başka bir vatandaş ise Sevgi Adası’na yapılabilecek bir köprü ile her mevsim Adanalıların adaya yürüyerek gidebileceği önerisinde bulunarak şunları söyledi:

“3-4 yılda olan bir olay bu. Yani gerçekten Sevgi Adasına çıkmak, çok güzel bir şey. Manzara, doğal güzelliği çok güzel. Yalnız buralar daha da değerlenebilir. Ben Hatay’dan akrabalarımı getirdim hayran kaldılar, doğa güzelliği olsun, manzarası olsun. Böyle bir olayı da yakaladık burada bugün. İnşallah Adanalılar değerini bilir. Köprü olsa burada, herkes gelse, yaya olarak herkes bunu tadabilse çok güzel olur. Bir Adanalı olarak herkese tavsiye ediyorum buraya gelmelerini.”

“İnşallah tadını çıkartacağız”

Hatay’dan gelen Durdu Albayrak ise, “Ender olan olaylardan birisiymiş. İnşallah doya doya gezeceğiz. Adana’ya gelipte burayı gezmemek büyük bir hata olur. İnşallah tadını çıkartacağız. Sevgi Adası Hatay’da ki insanların nezrinde bir simgeydi hep işitirdik. Sağolsun akrabalarımızda getirdi. Biraz daha turistik açıdan iyi olursa çok güzel olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.