Siber mücadelede bin tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğünce siber suçlarla mücadele kapsamında kurulan 12 farklı uzmanlık alanında görevli sanal devriye polisleri, bu yıl 39 bin hesabın internette suç içerikli faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti. Hesaplarla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 3 bin kişiden bini çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, sanal devriye ekiplerini güçlendirmek amacıyla bu yıl 500 adli bilişim ve sosyal medya uzmanını kadrosuna kattı.

İlk olarak sosyal medya uzmanlarına siber suç araştırma ve soruşturma teknikleri, temel terimler, siber alandaki jargon gibi eğitimler verilirken, adli bilişim uzmanları ise temel adli bilişim ve imaj alma, mobil inceleme ve dijital delil inceleme yazılımları konularında eğitildi.

Uzmanlar daha sonra Emniyetin merkez ve taşra teşkilatlarının siber birimlerinde görevlendirildi.

Ayrıca internet ortamında suç işleyen kişilerin yakın takibi amacıyla PYD/PKK, FETÖ/PDY, DEAŞ, eskort ve çevrimiçi çocuk istismarı, narkotik, yasa dışı bahis, sporda şiddet, güvenlik, hayvanlara şiddet, ödeme sistemleri, darknet (karanlık internet), bilişim sistemleri alanlarında uzmanlaşan 12 masa kuruldu.

Bin şüpheli tutuklandı

Yeni personelin katılması ve masaların kurulmasıyla siber suçlarla mücadelede etkinliğini arttıran emniyet, bu yıl da internet ortamında suç işleme çabasında olan kişilere göz açtırmadı.

Sanal dünyada 7 gün 24 saat devriye görevi yürüten ekiplerce, yıl içerisinde suç içerikli paylaşımlarda bulunan 39 bin sosyal medya hesabı tespit edildi.

Bu hesaplardan 16 bini ile ilgili teknik çalışmalarını tamamlayan ekipler, hesaplar üzerinden 9 bin 600 adli işlem gerçekleştirdi.

Yürütülen adli işlemler sonucunda gözaltına alınan 3 bin şüpheliden bini çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bin 400 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahse geçit yok

Siber polisler, bu yıl Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis oynatan ve oynayanlara ait 3 bin 550 banka hesabına da el koydu.

Hesap dökümlerindeki incelemelerde, 810 milyon liralık işlem yapıldığı belirlendi.

Yasa dışı bahis oynatan ve oynayanlara ait banka hesaplarındaki 140 milyon liraya el konulurken, 250 milyon lira da bloke edildi.