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Mersin'de sıcak hava kent merkezini boşalttı

Mersin'de Ramazan ayının son günlerinde başlayan sıcaklıklar devam ederken, bugün Kuzey Afrika sıcaklıklarının da etkisini göstermesiyle kent adeta 'hayalet şehir' haline döndü. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahil ise bomboş kaldı.

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Meteorolojinin son verilerine göre Türkiye'de sıcaklıklar son zamanlarda normalin 6-7 derece üzerinde seyrediyor. Bugünden itibaren Türkiye genelinde önümüzdeki salı gününe kadar yüksek sıcaklıklar gözlenecek ve sıcaklıklar normal değerlerin 6-10 derece üzerinde olacak. Ayrıca yer yer sıcaklık rekorları kırılacak. Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan kentler arasında olan Mersin'dede vatandaşlar adeta kent merkezini boşalttı. Kent merkezi 'hayalet kent' gibi olan Mersin'de çok az sayıda insan dışarıda görülebiliyor. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahil ise bomboş kaldı. Dışarıya çıkan çok az sayıda vatandaş ise ya üstü kapalı banklarda yada ağaçlarının gölgelerinin altında güneşten korundu.
 
Çocuklar denizde ve sulama kanallarında tehlikeye rağmen serinliyor
 
Bazı çocuklar ise Atatürk Parkında kayalıklardan denize tehlikeli bir şekilde atlayarak serinlemeye çalışıyor. Bazı çocuklar da 'tehlikeli ve yasak' olsana rağmen Devlet Su İşlerine ait sulama kanallarında serinliyor. Çocukları görenlerin yürekleri ağzına gelirken, çocuklar ise kimseye aldırış etmeden tehlikeli olmasına rağmen atlayışlarını sürdürüyor. 
 
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep için kuvvetli sıcak hava görüleceği bildirildi. Kuzey Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasıyla birlikte Adana’da 40-42, Mersin merkezde 37-38, Mut ilçesi ve çevresinde 44-46, Osmaniye’de 40, Hatay merkezde 42 ve doğu ilçelerinde yer yer 47, Kahramanmaraş’ta 40-41, Kilis ve Gaziantep il merkezlerinde 40-42 ve bazı ilçelerinde 44-45 derece olması tahmin ediliyor. Bugün Mersin kent merkezinde nemsiz termometreler 36 dereceyi gösterirken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor.
 
Yetkililer, sıcak çarpmasına karşı vatandaşları uyarırken, özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında mecbur olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini belirttiler.
 

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