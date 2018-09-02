5 Eylül'den itibaren sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor
Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlara müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.
Küresel tahmin sistemleri verilerine göre, birkaç gün daha etkisini gösterecek olan sıcaklıklar hafta ortasında yurda giriş yapan yağmurlu hava dalgasıyla adım adım düşüş gösterecek.
TÜM TÜRKİYE'DE ETKİLİ OLACAK
5 Eylül'de etkisini göstermeye başlayacak olan yağışların aralıklarla eylül ortasına kadar Türkiye'de bölge bölge kendini göstermesi bekleniyor.
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