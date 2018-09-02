Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

5 Eylül'den itibaren sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor

Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlara müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Küresel tahmin sistemleri verilerine göre, birkaç gün daha etkisini gösterecek olan sıcaklıklar hafta ortasında yurda giriş yapan yağmurlu hava dalgasıyla adım adım düşüş gösterecek.
 
TÜM TÜRKİYE'DE ETKİLİ OLACAK
5 Eylül'de etkisini göstermeye başlayacak olan yağışların aralıklarla eylül ortasına kadar Türkiye'de bölge bölge kendini göstermesi bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA