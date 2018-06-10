Sicil affı nedir ne işe yarar 2018’de Sicil affı var mı? Neredeyse çoğu vatandaş bankalardan kredi ve kredi kartı gibi ürünler kullanıyor. İş yeri açmak için, yatırım yapmak için, araba ve ev satın almak için veya çeşitli iş ve yatırımlarımızdan dolayı kredi kullanıyoruz. Kredi kartı kullanımı ise oldukça yaygın olarak devam ediyor. Öyle ki, ülkemizdeki kredi kartı sayısı 170 milyonu aşmış durumdadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla bir araya geldiği iftarda, muhtarların sicil affı talebine cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarların "sicil affı" talebi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dönerek "Süleyman bey şu anda soylu soyadıyla böyle bir adımı atabilir" diye talimat verdi.

Çeşitli sebeplerden dolayı kredi ya da kredi kartını borcunu ödeyemeyenler, yeni bir kredi ya da kredi kartı başvurusu yaptıklarında kara listeye takılıyorlar. Bankalar veya çeşitli finans kuruluşları bu kişilerin ödemelerini yapma alışkanlığının bulunmadığını düşünerek bu kişilere kredi veya kredi kartı vermekten çekinirler. Kredi sicil affı ise kara listeye girmiş kişilerin isimlerinin bu listeden kaldırılması demektir. Kredi sicilinin bozulması anlamına gelen kara listeden çıkabilmek için öncelikle borcunuzu ödemeniz sonra da beş yıl beklemeniz gerekiyor. Ülkemizde geçmiş yıllarda çok sayıda sicil affı çıkarıldı.

2018’DE SİCİL AFFI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla bir araya geldiği iftarda, muhtarların sicil affı talebine cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarların "sicil affı" talebi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dönerek "Süleyman bey şu anda soylu soyadıyla böyle bir adımı atabilir" diye talimat verdi.

Sicil Affı Nedir?

Neredeyse çoğu vatandaş bankalardan kredi ve kredi kartı gibi ürünler kullanıyor. İş yeri açmak için, yatırım yapmak için, araba ve ev satın almak için veya çeşitli iş ve yatırımlarımızdan dolayı kredi kullanıyoruz. Kredi kartı kullanımı ise oldukça yaygın olarak devam ediyor. Öyle ki, ülkemizdeki kredi kartı sayısı 170 milyonu aşmış durumda. Bu durum nüfusumuzu ve 18 yaş altı kişilerin kredi kartı alamadıkları düşünüldüğünde oldukça fazla bir rakam. Kişi başına 2’den fazla kredi kartı sayısı düşüyor. Hal durum böyle olunca bunların ödemelerinde de çoğu vatandaş sıkıntı yaşıyor. Kredi ve kredi kartı borçlarının ödemelerinde aksaklık yaşandığında ve bu ödemeler 90 günlük süreçte yapılamadığında bankaların kara listesine girersiniz. Kredi çektiğiniz kurum ise büyük ihtimalle bu borcu avukata iletir ve borcunuz avukat masrafları ile beraber katlanarak çoğalır. Bankaların kara listelerine giren vatandaşlar ise bu süreçte yeniden kredi veya kredi kartı alamazlar.

Bankalar veya çeşitli finans kuruluşları bu kişilerin ödemelerini yapma alışkanlığının bulunmadığını düşünerek bu kişilere kredi veya kredi kartı vermekten çekinirler. Kredi sicil affı ise kara listeye girmiş kişilerin isimlerinin bu listeden kaldırılması demektir. Ülkemizde geçmiş yıllarda çok sayıda sicil affı çıkarıldı. Bu aftan milyonlarca vatandaş yararlandı. Öğretmen, memur, polis, öğrenci, şirketlere, ticaret odasına ve sayısız kara listede olan vatandaş bu aftan yararlandı ve sicil affı sayesine artık kredi ve kredi kartı kullanabilir duruma geldi.

Hükumet geçtiğimiz senelerde de durgun giden ekonomiyi canlandırmak ve kişilerin bankalarla yeniden çalışabilmelerini sağlamak amacıyla çok sayıda sicil affı çıkarmıştır. Sicil affı çıkarılmasının amacı borçlu olan kimselerin veya yatırım yapmak isteyen kimselerin para ihtiyacının yeniden finans kuruluşları ile karşılanabilir hale getirilmesine olanak tanınmasıdır. Sicil affı sayesinde piyasadaki sıcak para dolaşımı artacak ve ülke ekonomisi bir nebze de olsa rahatlayacaktır. Öyle ki kara listeye giren bir kişi sicil affı olmadan yıllarca bu listeden çıkamaz ve bu af kişinin yeniden kredi notunun yükselmesi anlamını taşır. Bu yazımızda sicil affı nedir, sicil affı ne demek