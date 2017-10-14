Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Siirt Gençlik Sosyal Gelişim Derneğinin "Hayal et kafe" projesi kapsamında Siirt İlim, Spor, Kültür, Araştırma Vakfında (SİSKAV) oluşturulan kafe okuyuculara kapılarını açtı.

AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, açılışta yaptığı konuşmada, Siirt Halk Kütüphanesinin 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde yakıldığını anımsattı.

Siirt'in 6-7 Ekim 2014'teki izinsiz gösterilerde çok acı olaylar yaşadığını belirten Aktay, şöyle konuştu:

"Birçok kamu kurumu ve okul yakıldı ama en acısı da kütüphanenin yakılmış olmasıydı. Zaten bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri o ülkenin kitaplarına, kültür birikimine kasteden barbarca bir saldırının olmasıdır. İl Halk Kütüphanesinden nice kuşaklar okuma tadına ulaştılar. Barbar teröristler, ne yazık ki kitap okumaya alıştığımız yaşlardaki çocuklara o kütüphaneyi yaktırdılar."

Aktay, kentte yeni bir kütüphanenin inşa edileceğini dile getirdi.