Siirt'teki 'Işık hadisesi' havanın bulutlu olmasından dolayı gerçekleşmedi

Tillo Kaymakamlığınca ilçe meydanında düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahilerle devam etti.

Hadiseyi izlemek için güneşin doğmasını bekleyen vatandaşlar, bu sırada tekbir ve salavatlar getirdi.

Etkinliğe, Vali Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik ile bazı protokol üyeleri de katıldı.

Saat 06.20'de gerçekleşmesi beklenen hadise, havanın bulutlu olması nedeniyle gerçekleşmeyince vatandaşlara dev ekrandan eski görüntüler izletildi.

İlçe Müftüsü Osman Ormağ, ekinoksta yaşanan hadisenin bugün havanın bulutlu olması nedeniyle gerçekleşmediğini, 23 Eylül'de hadiseyi izlemek üzere tekrar bir araya geleceklerini kaydetti.

- Işık hadisesi

Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak, olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.