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Silivri açıklarında camgöz cinsi köpek balığı yakalandı

Silivri açıklarında 2,5 metre ve 150 kilo ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı yakalandı.

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Gece avlanmak için balığa çıkan Silivrili balıkçıların ağlarına camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Av dönüşü Silivri’de balıkçılık yapan Saim Muhammet İl’in tezgahını süsleyen yaklaşık 2,5 metre ve 150 kilo ağırlığındaki köpek balığı 2 gün boyunca balıkçı tezgahında sergilenecek. Camgöz cinsi bu balıkların Marmara Denizi'nde çok nadir görüldüğünü belirten balıkçı Saim Muhammet İl, “Arkadaşlarımız dün gece 03.40 sıralarında Silivri açıklarında yakalamışlar. Bize haber verdiler, biz de balığı alarak tezgahımızda sergilemeye başladık. İki gün boyunca da tezgahımızda kalacak, sabah saatlerinden itibaren bu büyüklükteki balığı görmemiş olan vatandaşlarımız meraklı bakışlarla gelip inceliyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Bu türler tehlikeli olmayan sınıfa giriyor ancak köpek balığına güven olmaz” dedi.
 
Vatandaşlar ilgiyle inceledikleri köpek balığının fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.

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