Silivri'de hafriyat kamyonu eve girdi
Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bir eve girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
- DHA
Gazitepe Mahallesi'nde Nurullah G. yönetimindeki 34 ZOS 19 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Kaza sonrası evin duvarının bir kısmı yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ayrıca aranmasının bulunduğu öğrenildi.
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