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Silivri'de yaklaşık 3 ton midye ele geçirildi

Silivri'de yaşa dışı avlanan yaklaşık 3 ton midye ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, Silivri Sahili’nde denizden midye toplandığını ve çuvallar içinde bir minibüse yüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, söz konusu minibüste arama yaptı. Aramada yaklaşık 3 ton canlı midye ele geçirildi. Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen midyeler, tekrar denize bırakıldı. Midyeleri yasa dışı avladığı tespit edilen kişiye idari para cezası uygulandı.

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