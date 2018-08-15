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Silvan'da otomobil askeri araca çarptı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki askeri araca arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

  • İHA
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Olay Silvan-Diyarbakır karayolunun Kasımlı Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Bilal Keskin'in kullandığı otomobil, seyir halindeki askeri araca arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Keskin ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversite Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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