Simit satan çocuğa otobüste şiddet uygulayan şüpheli serbest bırakıldı
Şanlıurfa'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elindeki bez parçasıyla bir çocuğa vurduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alınan şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan Y.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da özel halk otobüsünde elindeki bez parçasıyla bir çocuğa vurduğu anın görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Y.B. dün evinde gözaltına alınmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.