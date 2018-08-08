Simit satan çocuğa otobüste şiddet uygulayan şüpheli serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan Y.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da özel halk otobüsünde elindeki bez parçasıyla bir çocuğa vurduğu anın görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Y.B. dün evinde gözaltına alınmıştı.