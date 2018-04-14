Sinop'ta iki genç yataklarında ölü bulundu

İddiaya göre, gece bir araya gelen İ.Ç. (23) ile arkadaşları G.Ö. (25) ve Y.G, bir süre sonra farklı mahallelerdeki evlerine döndü.

Sabah İ.Ç. ile G.Ö'nün yataklarında hareketsiz halde olduğunu gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde gençlerin yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

İ.Ç. ile G.Ö'nün cenazeleri, otopsi amacıyla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin ifadesine başvurduğu Y.G'nin olayla ilgili bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Bu arada, İ.Ç. ile G.Ö'nün eşyasının arasında sentetik uyuşturucu bulunduğu belirtildi.