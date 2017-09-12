Sırtına saplanan demirle hastaneye götürüldü
Kahramanmaraş’ta yeterli iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı bir inşaatta dengesini kaybeden işçi, ikinci kattan demirlerin üzerine düştü. Sırtına inşaat demiri saplanan işçinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesinde yeterli iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı bir inşaatın ikinci katında çalışan 27 yaşındaki Serkan Türk, bir anda dengesini kaybederek zemin kattaki inşaat demirinin üzerine düştü. Kolon yapımı için kullanılan inşaat demirlerinden biri Serkan Türk’ün sırtına saplandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile 112 acil ekipleri sevk edildi.
İnşaat alanından çıkartılan Serkan Türk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sırtındaki demirle birlikte Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede sırtındaki demir çıkartılarak tedavi altına alınan inşaat işçisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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