Şişli'de intihar girişimi

Daha önce Beyoğlu, Şişli gibi İstanbul’un merkezi noktalarında defalarca intihar girişiminde bulunan 25 yaşındaki İbrahim A. Perpa Ticaret Merkezi’nin çatısına çıkarak bir kez daha intihar girişiminde bulunu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda gezen ve zaman zaman demirlere tutunarak sarkan İbrahim A.’nın tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Borcu olduğunu ve işten atıldığını iddia eden İbrahim A. müzakereci polislerin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. Meraklı vatandaşlar o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

İntihar girişiminin ardından konuşan İbrahim A., ”Devlet bana yardımcı olmuyor. Edirnekapı’ya gittim.Yardımcı olunmuyor. Ben sara hastasıyım. Ben gittim. Evimde erzak yok. Borcum var dedim. Yardımcı olmuyor. 5 aileye bakıyorum. Bir şey istemedim” dedi.