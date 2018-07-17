Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Şişli'de telefon bayisine silahlı saldırı

Şişli'de bir telefon bayisine gelen silahlı kişi, iş yeri sahibini vurdu

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay Şişli Mecidiyeköy Mahallesi, Hark  sokakta saat 12.30 sıralarında bir cep telefonu bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile cep telefonu dükkanına gelen iki kişiden biri dükkan önünde beklerken diğeri de dükkan sahibi Nur Mehmet Munar ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eli silahlı kişi Munar'a ateş etti. Munar, bacağına ve göğüs kısmına isabet eden mermiler nedeniyle yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişi ise geldiği araçla kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan çevredeki esnaf durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı Munar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından  ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede delil araştırması yapan polis ekipleri dükkanda bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 
 
Aynı sokakta esnaflık yapan Battal Akyüz “İçeri geldiler arkadaşımızı vurdular ve gittiler. Ayağından ve göğsünden yaralanmıştı. Silah seslerini duyarak olay yerine geldik. Dükkan sahibi arkadaşımız vurulmuştu. Vuranlar kaçmış kim olduklarını bilmiyoruz" dedi.
 
Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yerli ATAK Birleşik Krallık´ta hayran bıraktı

Yerli ATAK Birleşik Krallık´ta hayran bıraktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA