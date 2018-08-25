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Sivas'ta minibüs devrildi: 12 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı.

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Abdurrahim Kılıç idaresindeki 35 KG 2401 plakalı minibüs, Yazyurdu Mevkisi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.      
 
Minibüste bulunan 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı.      
 
Ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.      
 
Kazanın, minibüstekilerin Bitlis'in Tatvan ilçesinden İzmir'e giderken meydana geldiği öğrenildi.      
 

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