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Sivas'ta öldürülen kurdun yavruları kangal köpeğinin yanında bırakıldı

Sivas'ta, Kangal köpeğinin, avcılar tarafından tüfekle vurularak, öldürülen kurdun yavrularını emzirmesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • DHA
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Sivas Kangal ilçesinde, kaçak avlanan kişiler tarafından tüfekle vurularak, öldürülen dişi kurdun 2 yavrusu, ilçede oturan Barış Çiçek tarafından bulundu. Çiçek, aç kalan yavru kurtları kangal köpeği 'Venüs'ün yanına getirdi.
 
Kurt yavrularına herhangi bir tepkide bulunmayan 'Venüs', kendi yavrusu gibi onları da emzirdi. Uzun süre aç kaldığı anlaşılan yavru kurtlar, Kangal köpeği sayesinde beslendi. Barış Çiçek, bu anları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı.
 
Video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenip, beğenildi. Yavru Kangal köpeklerinin rahat bırakmayarak, hırpaladığı yavru kurtlar, Barış Çiçek tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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