Sivas'ta yarın 10 Ocak Salı okullar tatil mi? Sivas Valiliği son dakika açıklaması

Sivas’ta yarın (10 Ocak Salı) okullar tatil mi? Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Sivas’ta da etkili oluyor. Sivas Valiliği son dakika açıklaması merakla beklenirken, öğrenciler yarın Sivas'ta okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

SİVAS’TA YARIN (10 OCAK SALI ) OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas yarın okullar tatil mi sorusu henüz yanıt bulmadı. Sivas’ta 10 Ocak Salı tatil haberi gelecek mi? Sivas Valiliği son dakika açıklaması yapıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

SİVAS’TA 9 OCAK PAZARTESİ OKULLARIN TATİL OLDUĞU YERLER

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların bir gün tatil edilmesi kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, Gemerek, Şarkışla, Yıldızeli ilçelerindeki tüm okullarda, Gürün, Kangal ve Ulaş ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim verilenlerde yarın eğitim öğretim yapılmayacağı ifade edildi.

SİVAS HAVA DURUMU

Sivas’ta bu akşam etkili olan kar yağışı Pazartesi günü de sürecek. Pazartesi sıcaklığın -2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Salı ve Çarşamba günleri ise soğuk hava etkili olacak ancak yağış beklenmiyor. Kar yağışının Perşembe günü tekrar başlaması bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de 'de kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.