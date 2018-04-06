Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Metin Barış yönetimindeki 58 TV 995 plakalı otomobil, Gülden Çınar idaresindeki 60 BA 412 plakalı otomobil ve Müjgan Nadir (37) yönetimindeki 38 VS 809 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolunun Cumhuriyet Üniversitesi kavşağında çarpıştı. Kazada sürücülerden Müjgan Nadir ile araçlarda bulunan yolculardan Güllüzar Barış (61), Merve Çınar (16), Rümeysa Çınar (13), Sevil Nadir (26) ve Afranur Melis Nadir (2) yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.