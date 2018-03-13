Siyah Beyaz Aşk 21.bölüm Kanal D'de izlendi Siyah Beyaz Aşk 22.yeni bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk 22.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Siyah Beyaz Aşk 21.son bölüm izleme linki haberimizde. Ekranların sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk 21. bölüm fragmanında beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Aslı bu sefer Ferhat’tan ayrılmaya niyetli. Giderek içinde yaşadığı karanlığın rengine bürünen Aslı, büyük bir hesaplaşma içerisinde. Cem’in ölümü Aslı’nın bütün dünyasını baştan aşağı değiştirir. İçinde bulunduğu durum hiç hoşuna gitmez ve bundan uzaklaşmak için bir yol bulmaya çalışır. Ferhat, bu durumu nasıl karşılayacaktır? Güzel ve Çirkin’in aşkı bitiyor mu? Cüneyt’e neler olacak? Bütün soruların yanıtları, Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölümünde. İşte Siyah Beyaz Aşk 22.yeni bölüm fragmanı ve 21.son bölüm izleme linki...





Siyah Beyaz Aşk 21. Bölümde Yaşanacaklar

Siyah Beyaz Aşk 21. bölüm fragmanı Aslı üzerine yoğunlaşır. Bir önceki bölümün finalinde, Cem’i vuranın Cüneyt olduğunu anlayan Aslı, silahı Cüneyt’e doğrultur. Silah ateş alır ancak Cüneyt’e ne olduğu bilinmez. Aslı, yaşadığı bu değişim karşısında kendini sorgulamaya başlar. Cem ölmüştür ama Aslı’nın da bir yanı değişmiştir. Gittikçe Ferhat’ın dünyasındaki insanlara benzemektedir. Buradan bir çıkış yolu arar. Bulduğu yol, Ferhat’tan ayrılmaktır. Ferhat, Aslı’nın kararı karşısında üzülür. Aslı’yı kaybetmek istemez. Masal yarım kalır. Aslı’nın görmediği Ferhat’ın da değiştiğidir. Artık eskisi gibi olmadığı için ailesinden başka bir baskı gören Ferhat’a Aslı’nın aşkı iyi gelmiştir. Ferhat, Abidin ve Dilsiz baskına gider. Bu baskın niçin yapılmıştır? Ferhat, Aslı’yı ayrılık kararından döndürebilecek mi?



Siyah Beyaz Aşk 21. Bölüm Fragmanı yayında! Kendisini tanıyamayan Aslı, Ferhat ile olan ilişkisinde önemli bir karar almaya kalkıyor!



Abisi Cem'in ölümü, Aslı'nın hayatını yeniden sorgulamasına sebep olur. Aslı, artık aynada gördüğü yüzü tanıyamamaktadır. Eski huzurlu günlerine dönmek isteyen Aslı, yeni bir hamle yapmaya hazırlanır. Aslı, ailesinden kalan son kişi olan Cem'i kaybetmenin acısıyla Ferhat'tan ayrılmaya karar verir.



Ferhat ise Aslı'nın bu kararı karşısında büyük üzüntü duyar. Aşk masallarının bittiğini düşünen Ferhat, Aslı'yı kaybetmeyi kolay kolay göze alamaz. Aslı, Ferhat'ın sorunlarını çözmeye çalışırken kendisinin de onun gibi hareket ettiğinin farkındadır. Birbirlerine benzeyen ikili, kendilerini bekleyen tehlikeyi fark ederler. Aslı, Ferhat için birçok probleme göğüs germeyi başarsa da bu durum onu gitgide yıpratmaktadır.



Siyah Beyaz Aşk yeni bölümüyle 12 Mart Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!



Siyah Beyaz Aşk 20. Bölümde Yaşanacaklar

Siyah Beyaz Aşk 21. bölüm fragmanı Aslı’da meydana gelen değişim üzerine odaklanır. Aslı’nın kendisini sorgulamasının nedeni 20. bölümün sonunda yaşadıklarına dayanır. Cem’in vurulmasının ardından Aslı’ya destek olmak için onu herkesten uzaklaştıran Ferhat, elinden geleni yapar. Bulundukları yere baskın yapılır. Aslı’yı oradan uzaklaştırdıktan sonra bu olayları kimin yaptığını aramaya başlar. Azad’ın da yardımıyla bir isme ulaşır. Abidin’le gittikleri bilardo salonunda birine ulaşırlar ama adam ellerinden kaçmayı başarır. Salonun sahibiyse Cüneyt’in ismini verir. Yiğit ve Ferhat arasında olumlu gelişmeler yaşanır. Namık’ın Ferhat’ın gerçek babası olduğunu yavaş yavaş herkes öğrenmeye başlar. Yiğit, bunu Ferhat’a söylemek ister ama bir anda Ferhat’ın üzülmesinden korkarak vazgeçer. Namık’ın da yardımıyla Yeter suçlanmaktan kurtulur. Ama başka bir planı vardır. İdil’in doktoruna giderek bütün gerçekleri öğrenir. Aslı, Yiğit’ten aldığı bilgi ve Cüneyt’in söyledikleriyle, Cem’i vuranın Cüneyt olduğunu anlar.

Siyah Beyaz Aşk Konusu

Ferhat, çocuk yaşta suç işleyerek bütün hayatını değiştirmiş, dışarıdan kalpsiz gibi görünen bir adamdır. İçindeyse bir sokak köpeğine sahip çıkacak kadar merhametli bir adam vardır. Dayısı bildiği ama gerçekte babası olan Namık Emirhan’ın kirli işlerini yürütür. Aslı’ysa başarılı bir cerrah, hayatını iyilik üzerine kurmuş bir kadındır. Aslı’nın ve Ferhat’ın çevrelerindeki insanlar da birbirlerinden tamamen farklıdır. Zoraki başlayan bir evlilik ikisinin de hayatını değiştiren bir aşka dönüşür.

Siyah Beyaz Aşk Oyuncuları

Ferhat Aslan (İbrahim Çelikkol)

Üç kardeşin en büyüğü olan Ferhat, daha çocuk sayılacak yaştayken suç işler. Bu da onun mafya işlerine bulaşmasının ilk adımı olur. Dayısı Namık Emirhan’ın sağ koludur. Dışarıdan bakıldığında ruhsuz, kalpsiz, katı ve vicdansız bir adam gibi görünür. Dış görünüşüyle de dikkat çeker, yakışıklı bir adamdır. Oysa ki içinde hala babasından aldığı bilgileri unutmayan bir adam vardır. En büyük değişikliği Aslı ile karşılaştığında yaşar.

14 Şubat 1982 yılında Kocaeli İzmit'te doğan İbrahim Çelikkol, bir dönem profesyonel anlamda basketbol oynamıştır. Oyuncu olmadan önce modellik yapan Çelikkol, Osman Sınav ile tanışınca oyunculuğa başlar. Pars Narkoterör adlı yapımda oynadığı Komiser Şamil Baturay ilk rolüdür. İffet, Karadağlar, Keskin Bıçak, Kördüğüm, Merhamet adlı dizilerle oyunculuğa devam eder.

Aslı Çınar (Birce Akalay)

Başarılı bir cerrah. Babasının ölümünden sonra ağabeyi Cem ile birlikte yaşar. Hastalarına çok düşkündür. Yardımsever bir tarafı vardır. Güzel bir kadın olan Aslı, sadece dış görünüşü değil aynı zamanda iç dünyası ile de herkesi etkilemeyi başarır. Bağımsızlığına son derece önem verir.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünü kazanan, ancak buradaki eğitimini tamamlamadan Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne girer. İlk olarak Asi adlı dizide oynar. Daha sonra Kader, Ben Onu Çok Sevdim, Küçük Ağa, Alayına İsyan gibi yapımlarla ekrana çıkar.