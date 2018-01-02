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Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

GAZİANTEP'te, Emine Çevik (73), yalnız kaldığı evde sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü.

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Turan Emeksiz Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Emine Çevik, dün gece sobadan sızan gazdan zehirlendi. Sabah gelen yakınlarının baygın halde bularak hastaneye götürdüğü kadın, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Çevik'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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