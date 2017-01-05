Soğuktan donmak üzere olan yavru köpeği duyarlı bir vatandaş kurtardı
Soğuk hava dalgaları ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bizler evlerde kapalı alanlarda veya kalın giysilerle korunabiliyoruz. Ama ya sokak hayvanları onlara karşı lütfen duyarsız kalmayın.
Elazığlı bir vatandaş da duyarsız kalmadı. Donmak üzere olan yavru bir köpeğin hayatını kurtardı.
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