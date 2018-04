4 Nisan Şok aktüel ürünler ŞOK 4-10 Nisan fırsat ürünleri indirim listeleri

Şok 4-10 Nisan aktüel ürün indirimleri Şok fırsat ürünleri indirim listesinde neler var? ŞOK 4 Nisan aktüel indirimlerinin olduğu 10 sayfalık yeni liste açıklandı. Sorularının yanıtları haberimizde yer almaktadır. Her vatandaşın bütçesine hitap eden Şok market aktüel indirim listesini haberimizde derledik. ŞOK Aktüel 4 Nisan – 10 Nisan 2018 indirim günleri, standartları bozmayıp Çarşamba günü başlayacak ve 11 Nisan 2018 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Haftada iki defa kampanya listesi yayınlayan ŞOK marketler, ayrım yapmadan hazırladığı ŞOK Aktüel Çarşamba günleri ve hafta sonu eklediği indirimli ürünler katalogları ile aktüel ürünler yarışında önemli bir yer almayı başarıyor. Şok market 4 Nisan aktüel ürünler kataloğunda ilk sayfada çocuklar düşünülmüş. 16 jant çocuk bisikleti bu hafta ilk sayfada sadece 169,90 TL fiyatı ile satışa sunuluyor. Çocuklar bu habere çok sevinecek. Şok marketin elektrikli ev aletlerinde de kampanyası sürüyor. Bu hafta 3 yıl garantili elektrikli cezve 19,90 TL, Group Doğrayıcı ise sadece 49,90 TL fiyatı ile satışa sunuluyor. Evinizin bütün ihtiyaçlarında yanınızda olan Şok, ev tekstili ve aksesuarda da indirimlerine devam ediyor. Şok marketin yeni kataloğunda örme masa örtüsü 14,90 TL, 4’lü metal kutu 19,90 TL, dekoratif metal anahtar askısı 7,95 TL, silikon yastık 9.95 TL, kapitoneli yatak alezi tek kişilik 16,90 TL, çift kişilik 22,90 TL olarak satışa çıkacak.

YENİ HAFTADA YEPYENİ KAMPANYALAR

Şok market, her hafta müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı katalog yayınlayan Şok markette ürünlere çok özel ve uygun fiyatlar veriliyor. Hafta sonu fırsatları ile tüketicileri memnun eden Şok market 4 Nisan 2018 aktüel ürünler kataloğunu da paylaştı. Kampanyalarını her zaman son anda paylaşan Şok, yine çok cazip fırsatlarla geldi. Müşterilerinin memnuniyetine her zaman önem veren ve her zaman onların ihtiyaçlarına yönelik indirim broşürleri hazırlayan Şok, yine ihtiyaçlarınıza tam yanıt olacak bir katalogla karşımızda. Hepsi kaliteli olan ürünleri raflarda 4 Nisan günü bulabileceksiniz. 10 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek olan indirim fırsatlarını kaçırmamak için elinizi çabuk tutun. 4 Nisan Şok market kataloğu içerisindeki indirimli ürünler, marketlere sınırlı sayıda geliyor ve yetişen alıyor. Sitemizi düzenli olarak takip ederek, Şok aktüel kataloglarından anında haberdar olabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL KATALOĞUNDA ÇOCUKLARA MÜJDE

4 NİSAN ŞOK AKTÜEL KATALOĞUNDA SU ARITMA CİHAZI KAMPANYASI

Malum artık temiz su bulmak zor. Müşterilerinin sağlıklı su içmesine önem veren Şok market 4 Nisan aktüel ürün kataloğunun ikinci sayfasında 2 yıl garantili, NFS&ISO belgeli su arıtma cihazını sadece 299,00 TL’ye satışa sunuyor. Üstelik de 6 taksit imkanı ile satılıyor. Şok markette 2 yıl garantili ayakkabılık ise sadece 99,90 TL ve 6 taksit imkanı ile sizleri bekliyor. Şok aktüel 4 Nisan 2018 kataloğunun ikinci sayfasında yer alan diğer indirimli ürünler ise şu şekilde; 3’lü kabartma çorap 6,95 TL, Bay spor ayakkabı 29,90 TL, bay ayakkabı kutusu 5,95 TL, bayan ayakkabı kutusu 4,95 TL olarak sizlere sunuluyor. Yine ikinci sayfada da çocukları mutlu edecek indirimlere yer veren Şok markette Go Kidy Sürpriz yumurta 2,00 TL, Blok polis serisi 3in 1 19,90 TL, Kinetik oyun kumu seti 13,90 TL fiyatı ile sizleri bekliyor.

ŞOK MARKETTE “BANABAK” KAMPANYASI

Cep telefonuna BANABAK isimli uygulamayı indirenleri de bu hafta Şok markette ekstra kampanyalar bekliyor. Uygulamayı indirip 30 TL’li P&G ürünleri alışverişi yapanlar bu hafta sinema bileti kazanacak. Şok aktüel kataloğunun 3. sayfasında yer alan ürünlere bakacak olursak, 5’li Gillette Permatik tek bıçaklı 5,95 TL, Gillette Permatik banyo 5’li paket 7,95 TL, Gillette Venus bayan tıraş bıçağı 4’lü 4,95 TL, Gillette Tıraş köpüğü 6,95 TL, Fairy bulaşık sıvısı 4,95 TL, Fairy Platinium limon 5,95 TL, Febrezze sprey oda parfümü 14,90 TL, İpana komple 7 2’li diş macunu 9,95 TL. Şok markette kampanyalar devam ediyor Prima bebek bezi eknomik paket çeşitleri 26,90 TL, Pantene 2’li şampuan 18,75 TL, Alo sıvı deterjan 22,90 TL ve Orkid ultra 4’lü paket 10,95 TL fiyatı ile sizleri bekliyor.

Şok 4 Nisan 2018 aktüel ürünler kataloğunun diğer indirimli ürünlerini görmek için ekte bulunan görselleri inceleyebilirsiniz.

ŞOK MARKET KİMİN?

1995 yılında kurulan ŞOK Marketler T.A.Ş., 2011’in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi, tüketicilerin bildiği ve alıştığı markalı ürünleri uygun koşullarla müşterilerine sunmaya başladı. 81 ilde 5000’i aşkın mağazası bulunan ŞOK Marketler T.A.Ş., mağazalarına giren her bir müşterinin zevkli, kaliteli ve hesaplı alışveriş deneyiminden memnun olarak ayrılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Müşterilerimiz Şok’ta ne bulacak?

• Müşterilerimize, Meyve/Sebzeden Şarküteri ürünlerine, Gıda ve Temizlik ürünlerinden Kişisel bakım ürünlerine kadar, temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını evlerinin yakınında temin edebilecekleri rahat bir alışveriş ortamı sağlıyoruz.

• Müşterilerimize, hem bilinen markalarda, hem de Mis, Piyale, Amigo, Mintax, Evin gibi tanınmış, kendi öz markalarında her gün düşük fiyat politikası ile hizmet veriyoruz.

• Müşterilerimize evlerinin yakınında, kolay alışverişi sağlayan düzgün ve temiz bir mağaza atmosferinde alışveriş yapma imkânı sağlıyoruz.

• Müşterilerimize, haftalık belirlenen kampanya günlerinde Gıda Dışı ürünlerimizle kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerden yararlanma fırsatı sağlıyoruz.

Şok market şubesi kaç oldu?

Şok Marketlerinin 2017 yılının Ekim ayı itibariyle 4586 şubesi bulunuyor. Bu şubeler her geçen gün daha da çoğalıyor.