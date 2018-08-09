ŞOK aktüel 10 Ağustos 14 Ağustos indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel markette bu hafta neler var? Şok Market 10 Ağustos- 14 Ağustos aktüel ürünler listesi yayınlandı. Tüketiciler ise indirim listesinde yer alacak ürünleri araştırmaya başladı. Aynı zamanda bayrama sayılı günler kala bayram şekerleri katalogda yer aldı. 10 Ağustos ve 14 Ağustos indirim listesi merak ediliyor. Bayramında yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar ŞOK aktüel market indirimlerini araştırmaya başladı. ŞOK bu hafta yepyeni indirimlerle adeta cezbediyor. Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi ŞOK aktüel market ev gereçlerinden gıdaya birçok ürünü indirime giriyor. Şok Market'e 10 Ağustos ve 14 Ağustos'ta neler geliyor? Çeşitli ürünler ile hizmet veren Şok Market tüketiciler tarafından takip ediliyor. Birbirinden farklı ürünlerin yanında indirim listesi ile de tüketicileri mutlu ediyor. Vatandaşalrın merakla beklediği Şok Market 8 Ağustos indirim listesi yayınlandı. Listede dİkkat çeken ürünler arasında; Group Çubuk Blender 44,90 TL'den satışa sunulacak. Peki Çarşamba günü Şok markete neler geliyor? İşte detaylar…

ŞOK ÜRÜNLERİ KATALOĞU 8 AĞUSTOS 2018 İNDİRİMLERİ

Fırsat detaylarında bu hafta reyonlarda sizleri bekleyen ürünlerin başında; Group 3 Yıl garantili Küçük Mutfak Aletleri dikkat çekiyor. Şöyle ki; 700 Watt motor gücü,Normal ve Turbo kullanıma uygun iki kademeli hız kontrol seçeneği,Paslanmaz Çelik bıçaklı doğrayıcı ya sahip,700 ml kapasiteli karıştırma kabına sahip Çubuk Blender;44,90 TL. Şok Çarşamba Aktüeli diğer Group Markalı ürünü ise; 1500 Watt Güç,Aşırı ısınma ve susuz çalışmayı önleyen ikili emniyet sistemi, Paslanmaz Çelik Gövdesi İnox, 1,8 lt kapasiteli, Su kaynayınca otomatik kapanma özelliği ile Çelik Su Isıtıcı;39,90 TL. kampanya fiyatı ile lisede yer alan bu ürünleri ayrıca; şok Kampanya avantajı olarak kredi kartına 6 taksit imkanı ile alabilirsiniz.

Çelik su ısıtıcı: 39 TL

Orta sehpa: 69 TL

Dikdörtgen kesme tahtası: 9,95 TL

Desenli Akşap Ekmek Dolabı: 39,90 TL

Carte D'Or Selection Çeşitleri: 14,50 TL

SuperFresh Mini Börek: 12,95 TL

Çaykur Tiryaki Çayı 1KG: 23,45 TL

8-14 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

8 Ağustos Şok Market aktüel ürünler kataloğu;

EV GEREÇLERİNDEN TEKNOLOJİK ALETLERE ŞOK AKTÜEL MARKET İNDİRİMLERİ

Özellikle evlerinizde büyük ihtiyaç duyduğunuz ürün AQUA 1. Sınıf NFS&ISO Belgeli 7 Aşamalı ve 2 Yıl Garantili Ücretsiz teslimat avantajı ile Su Arıtma Cihazı; Beş aşamalı arıtma, Mineralli Alkali Su, Su kesilmelerinde yedek depo özelliği ile Hazır su,Avrupa Tipi Şık Musluğu ile Bu ürünün Şok Market Aktüel fiyatı sadece;329 TL.Bu Hafta Şok Market reyonlarında ayrıca; % 100 Naturel üretim şık görüntüleri ve tasarımları ile mutfaklarınızda ve sunumlarınızda fark yaratacak ürünler dikkat çekiyor. İşte; 27cm çapında Yuvarlak Sunum Tahtası;12,90 TL.Büyük Boy Kesme tahtası;14,90 TL.Kare Kesme Tahtası;12,90 TL. Dikdörtgen Kesme Tahtası;9,95 TL.Şık Tasarımı ve Desenleri ile dikkatleri çekecek olan Desenli Ahşap Ekmek Dolabı;39,90 TL.Beklenen ve talep edilen Dolap İçi Raf;7,95 TL.

8 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ŞOK MARKET KAMPANYA

Bu hafta ŞOK markette; avantajları başka hangi ürün ve reyonlarda olacak derseniz işte;130 kg taşıma kapasiteli kalibrasyon ayarı yapılabilen Manuel Baskül;17,90 TL.Bu Hafta Şok reyonlarında Züccaciye Ürünleri göz dolduruyor. Farklı Desenlerde 3’lü Kavanoz seti;,95 TL. Desneli 1Lt Yağlık;4,95 TL.Keremika Renkli 26 cm Tabak;7,95 TL.Ayrıca Şok Aktüel Kataloğu ile 25 TL ve üzeri alışverişlerde seçili ürünlerde indirim avantajları yanında İkincisi %50 indirimli ürünler,Manav reyonunda muhteşem indirim avantajları bu hafta sizleri bekleyen fırsatlar diyebiliriz.

ŞOK ÜRÜNLERİ KALİTELİ Mİ?

Şok market internet sitesinde güvencesini şu sözlerle anlatıyor...

ŞOK Marketler T.A.Ş.’de Şok kalite çemberi, reyonlarda satışa sunulan ürünlerin satın almadan müşteri tarafından tüketilene kadar geçen tüm aşamalarda, müşteri memnuniyetine ve ürün güvenliğine odaklanarak hareket edilmesini amaçlamaktadır.

ŞOK Marketler T.A.Ş.’nin “Şok kalite çemberi” sürdürebilir kalite anlayışı içinde Avrupa Birliği’nin RAPEX (Hızlı Alarm Sistemi), izlenebilirlik, şeffaflık, risk analizi, sürekli araştırma ve bilimsel işbirliği ve tüketicinin bilinçlendirilmesi gibi entegre bir “Kalite ve Ürün Güvenliği yaklaşımı” üzerine kurulmuştur.

Kalite ve Ürün güvenliği sistemindeki gıda ürünleri “Tarladan Halka, gıda dışı ürünleri ise risk yönetimi ve izlenebilirliğe dayalı Ürün Güvenliği” prensibine dayalı olarak kontrol edilmektedir.

Sürekli eğitimlerle artan çalışan bilinci sayesinde, Türkiye’nin her noktasındaki mağazalarımızda hizmet standardizasyonu sağlanırken, yüksek kaliteli ürünler, uygun koşullarla siz müşterilerimize sunulmaktadır.

ŞOK MARKET HAKKINDA

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.

1995 yılında Migros Ticaret A.Ş. tarafında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 13 mağaza açarak faaliyetine başladı. Migros Ticaret A.Ş. döneminde sırasıyla 2000 yılında 291, 2005 yılında 311, 2009 yılında 980, 2010 yılında 1254 mağaza açılmıştır.

2011’in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi.

Şirket 2015 yılı itibarı ile tekrar büyüme kararı alarak, 30 Aralık 2016 tarihli verilere göre 4.000 şube sayısına ulaşmıştır.

Şok market şubesi kaç oldu?

Şok Marketlerinin 2017 yılının Ekim ayı itibariyle 4586 şubesi bulunuyor. Bu şubeler her geçen gün daha da çoğalıyor.

Şok Market yönetim kurulunda kimler var?

Yönetim Kurulu Başkanı

CENGİZ SOLAKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ

Yönetim Kurulu Üyesi

HALİL CEM KARAKAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

ERMAN KALKANDELEN

Yönetim Kurulu Üyesi

MURAT ÜLKER

Yönetim Kurulu Üyesi

MAHMUT LEVENT ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA TERCAN