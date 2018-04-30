ŞOK aktüel indirim kataloğu 2 Mayıs ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var merak ediliyor. ŞOK market aktüel indirimleri ilk sayfa detaylarında Küçük Ev Aletleri listenin en başında yer alıyor.2 yıl garantisi ile Evlerimizin vazgeçilmezi olan Seçimli rezistans özellikli ön gözetleme camı,Aliminyum tapsili 1100 Watt Akel Davul Fırın;85 TL.Luxell Elektrikli Tekli Ocak; termostatlıve emaye gövdeli 2 yıl garantili bu ürünün kampanya fiyatı sadece;49,90 TL.Üstelik bu ürünleri kredi kartına vade farksız 6 taksit avantajı ile alabilirsiniz. Şok 2 Mayıs 2018 aktüel kataloğu ile gelen indirimli ürünlerde üçüncü sayfayı inceliyoruz. Bu hafta “Bugün ne pişirsem diyenlere Şok yeter de artar” köşesinde Sebze Güveç var. Bu haftaya özel olarak patlıcan kg 1,99 TL fiyatı ile satışa sunuluyor. Ayrıca bu sayfada ikincisi %50 indirimli ürünleri de görüyoruz.

ŞOK 2 MAYIS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Şok market 2 Mayıs 2018 indirim fırsatlarının ikinci sayfasını incelemeye başlıyoruz. Bu haftanın kampanyaları arasında 22 cm desenli granit derin tencere 39,90 TL, 24 cm desenli granit karnıyarık tenceresi 39,90 TL ve 24 cm desenli granit tava 24,90 TL fiyatı ile satışa sunuluyor. Bu ürünlerin tamamı kredi kartına 6 taksit imkanı ile sunulan ürünler arasında yer alıyor. Tabii ki bu kadarla kalmıyor. Şok market kaliteli ve hesaplı alışverişin tek adresi olmaya devam diyor. Şok aktüel 2 Mayıs kataloğunda desenli granit kek kalıbı çeşitleri 14,90 TL, 12 bölmeli Muffin kek kalıbı 19,90 TL ve mutfak makası ise 4,95 TL fiyatı ile sizleri bekliyor. Bu sayfada bir de çocuklar için ayrılmış bölüm var. Mayıs ayının ilk haftasında çocukları da unutmayan Şok, Kurmalı sevimli kuğu oyuncağı 5,95 ve sevimli iş makineleri oyuncağı 9,95 TL fiyatı ile satıyor.

ŞOK RAMAZAN ERZAK PAKETİ 49,90 TL

Şok market 2018 yılı Ramazan ayı erzak paketi belli oldu. Şok Ramazan paketi 49,90 TL’den satışa sunulurken, Şok kart ile bu paket sadece 25,00 TL olacak. Şok market indirim kataloğunun son sayfasında Komili bebek bezi 41,90 TL, Komili soft ıslak havlu 4×70 yaprak 8,75 TL, Komili 16’lı tuvalet kağıdı 2’li alımda 14,93 TL ve Sesu Sir ağda bandı 2’li alımda 11,63 TL fiyatı ile sizi bekliyor. Yine Şok aktüel kataloğu ile sizlere sunulan indirim fırsatları arasında 1 LT Mis ramazan şerbeti 2,45 TL, Tat börülce 5,45 TL, Tat şeker fasülye 8,45 TL, Tat sarı mercimek 8,95 TL fiyatı ile yer alıyor.