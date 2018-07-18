ŞOK aktüel ürünler 18 Temmuz kataloğu ŞOK aktüel market 18 Temmuz indirim listesi
ŞOK aktüel ürünler 18 Temmuz kataloğu ŞOK aktüel market 18 Temmuz indirim listesi! ŞOK aktüel indirim fırsatları başladı. 18 Temmuz ŞOK aktüel indirimlerinde bugün ne var? 18 Temmuz 2018 ŞOK aktüel market fırsatlarından sizde yararlanın! ŞOK katalog listesi haberimizde! Hem kaliteli hem ucuz ürünlerin adresi ŞOK aktüel indirimleri hız kaybetmeden devam ediyor. Türkiye’de en çok tercih edilen Market zincirlerinden biri olan şok 18 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğunu da tüketicilerle paylaştı. Şok Aktüel yeni kataloğu içerisinde yine birbirinden kaliteli ürünleri uygun fiyatlara sunuyor. Şok haftanın indirim fırsatları hakkında sizden bilgi sahibi olmak istiyorsanız güncel aktüel ürünler kataloglarını haberimizin devamında takip edebilirsiniz. Bu hafta Şok Market’in yeni kataloğu 4 sayfadan oluşuyor. Her zaman olduğu gibi bu hafta da kataloğu içerisinde birbirinden kaliteli ürünler yer alıyor. Tabii ki her zaman tüketicilere sunduğu uygun fiyatlardan yine ödün vermeyen ünlü marketler zincirinin bu haftaki indirimleri ne merak edenler için biz de bir detaylı bir liste hazırladık. Şok aktüel kataloğunun detaylı listesi haberimizin devamında sizleri bekliyor. İşte ŞOK Aktüel indirimleri…
ŞOK aktüel ürünler 18 Temmuz kataloğu ŞOK aktüel market 18 Temmuz indirim listesi yayında! Binlerce vatandaş ŞOK aktüel indirimlerinden faydalanmak istiyor. 18 Temmuz ŞOK aktüel market indirimleri kaldığı yerden devam ediyor. Gıdandan teknolojiye birçok ürünle bizi buluşturan ŞOK aktüel 18 Temmuz indirimlerinde Çarşamba günü neler var? 18 Temmuz Şok aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta markete gelecek olan ürünlerin ilk sayfasında Elbette Bugün ne pişirsem ve 25 TL ve üzeri alışverişlere indirim imkanı bulunuyor. Bu hafta Şok Market’in Bugün ne pişirsem köşesinde yemek önerisi olarak Sebze kızartma sunuluyor. Bu yemeği özel olarak da Patates ve Çarliston biberin kilogram fiyatında özel indirimler sizleri bekliyor. Yine bu katalogdan yapacağınız; 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Torku sucuk 14,50 TL 29 TL,, Maltana ananas ve şeftalili içecek bir alana bir bedava 2,25 TL, Bravo dondurma ikincisi %50 indirimli 16,95 TL, Royal dondurma çeşitleri ikincisi %50 indirimli 14,50 TL olacak.
18 TEMMUZ ŞOK AKTÜEL KATALOĞU İLE İNDİRİME GİRECEK OLAN ÜRÜNLER
18 Temmuz Şok aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta markete gelecek olan ürünlerin ilk sayfasında Elbette Bugün ne pişirsem ve 25 TL ve üzeri alışverişlere indirim imkanı bulunuyor. Bu hafta Şok Market’in Bugün ne pişirsem köşesinde yemek önerisi olarak Sebze kızartma sunuluyor. Bu yemeği özel olarak da Patates ve Çarliston biberin kilogram fiyatında özel indirimler sizleri bekliyor. Yine bu katalogdan yapacağınız;
25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Torku sucuk 14,50 TL 29 TL
Maltana ananas ve şeftalili içecek bir alana bir bedava 2,25 TL
Bravo dondurma ikincisi %50 indirimli 16,95 TL
Royal dondurma çeşitleri ikincisi %50 indirimli 14,50 TL
Hayat kurtaran pratik çözümlerden biri olan makyaj organizeri ise 9.95’TL’deen sizlerle. 2 yıl garantisi ile KAWAİ Elektrikli Cezve;19,90 TL.Çek Bırak El Rondosu ise sadece;19,90 TL indirimli fiyatı ile Şok Aktüel Broşürü indirimli ürünler listesinde kendini gösteriyor.Zücacaciye ürünleri olarak yayınlandığı her dönemde büyük ilgi gören Kumsal Ürünleri Bu Hafta Şok Market kampanyaları arasında; Granit 24cm Karnıyarık Tencere;39,90 TL.Granit 22cm Derin Tencere;39,90 Granit 24cm Tava;24,90 TL.Aluminyum İç Kaplaması ile Termos Çanta;19,90 TL. Üçsan Plastik Kapaklı Saklama Kabı;4,95 TL.Su Şişesi;4,95 TL. Paşabahçe Reçellik; 1,95 TL.Şık tasarımları ile dikkatlerden kaçmayacak Metal Ekmeklik;24,90 TL.Metal Kavanoz;5,95 TL. Metal Tepsi; 4,95 TL.Bayanların yoğun Talep göstereceği Makyaj Organizeri ise sadece;9,95 TL.
ŞOK MARKET KİME SATILDI?
Şok marketlerinin talibi olan Ülker Grubu olarak da bilinen Yıldız Holding kuruluşu olan Gözde Girişim Şok Marketler Zincirinin yeni sahibi oldu. Ülker Grubu marketin ürünlerini ve çehresini tamamen değiştirdi. Daha muhafazakar bir yapıya büründürülen Şok Marketlerinde Koç Grubunun ürünleri olan Badi, Dinçol, Ada Çiftliği, Sakura, Döktüm, Maldiv, Yuka ve Dikmen markaları yerine Ülker Grubuna yakınlığıyla bilinen ürün markaları Amigo, Evin, Crown, Dinçol, Karmen, Mintax, MİS, Piyale, Deren, Peki, Tempo, Lio, Bizim Vatan ve Hanımdan getirildi ve en geniş anlamda satışa sunuldu.
Şok market şubesi kaç oldu?
Şok Marketlerinin 2017 yılının Ekim ayı itibariyle 4586 şubesi bulunuyor. Bu şubeler her geçen gün daha da çoğalıyor.
Şok Market yönetim kurulunda kimler var?
Yönetim Kurulu Başkanı
CENGİZ SOLAKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ
Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL CEM KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
ERMAN KALKANDELEN
Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT ÜLKER
Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA TERCAN
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