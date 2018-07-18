ŞOK aktüel ürünler 18 Temmuz kataloğu ŞOK aktüel market 18 Temmuz indirim listesi yayında! Binlerce vatandaş ŞOK aktüel indirimlerinden faydalanmak istiyor. 18 Temmuz ŞOK aktüel market indirimleri kaldığı yerden devam ediyor. Gıdandan teknolojiye birçok ürünle bizi buluşturan ŞOK aktüel 18 Temmuz indirimlerinde Çarşamba günü neler var? 18 Temmuz Şok aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta markete gelecek olan ürünlerin ilk sayfasında Elbette Bugün ne pişirsem ve 25 TL ve üzeri alışverişlere indirim imkanı bulunuyor. Bu hafta Şok Market’in Bugün ne pişirsem köşesinde yemek önerisi olarak Sebze kızartma sunuluyor. Bu yemeği özel olarak da Patates ve Çarliston biberin kilogram fiyatında özel indirimler sizleri bekliyor. Yine bu katalogdan yapacağınız; 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Torku sucuk 14,50 TL 29 TL,, Maltana ananas ve şeftalili içecek bir alana bir bedava 2,25 TL, Bravo dondurma ikincisi %50 indirimli 16,95 TL, Royal dondurma çeşitleri ikincisi %50 indirimli 14,50 TL olacak.

18 TEMMUZ ŞOK AKTÜEL KATALOĞU İLE İNDİRİME GİRECEK OLAN ÜRÜNLER

18 Temmuz Şok aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta markete gelecek olan ürünlerin ilk sayfasında Elbette Bugün ne pişirsem ve 25 TL ve üzeri alışverişlere indirim imkanı bulunuyor. Bu hafta Şok Market’in Bugün ne pişirsem köşesinde yemek önerisi olarak Sebze kızartma sunuluyor. Bu yemeği özel olarak da Patates ve Çarliston biberin kilogram fiyatında özel indirimler sizleri bekliyor. Yine bu katalogdan yapacağınız;

25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Torku sucuk 14,50 TL 29 TL

Maltana ananas ve şeftalili içecek bir alana bir bedava 2,25 TL

Bravo dondurma ikincisi %50 indirimli 16,95 TL

Royal dondurma çeşitleri ikincisi %50 indirimli 14,50 TL

Hayat kurtaran pratik çözümlerden biri olan makyaj organizeri ise 9.95’TL’deen sizlerle. 2 yıl garantisi ile KAWAİ Elektrikli Cezve;19,90 TL.Çek Bırak El Rondosu ise sadece;19,90 TL indirimli fiyatı ile Şok Aktüel Broşürü indirimli ürünler listesinde kendini gösteriyor.Zücacaciye ürünleri olarak yayınlandığı her dönemde büyük ilgi gören Kumsal Ürünleri Bu Hafta Şok Market kampanyaları arasında; Granit 24cm Karnıyarık Tencere;39,90 TL.Granit 22cm Derin Tencere;39,90 Granit 24cm Tava;24,90 TL.Aluminyum İç Kaplaması ile Termos Çanta;19,90 TL. Üçsan Plastik Kapaklı Saklama Kabı;4,95 TL.Su Şişesi;4,95 TL. Paşabahçe Reçellik; 1,95 TL.Şık tasarımları ile dikkatlerden kaçmayacak Metal Ekmeklik;24,90 TL.Metal Kavanoz;5,95 TL. Metal Tepsi; 4,95 TL.Bayanların yoğun Talep göstereceği Makyaj Organizeri ise sadece;9,95 TL.

ŞOK MARKET KİME SATILDI?

Şok marketlerinin talibi olan Ülker Grubu olarak da bilinen Yıldız Holding kuruluşu olan Gözde Girişim Şok Marketler Zincirinin yeni sahibi oldu. Ülker Grubu marketin ürünlerini ve çehresini tamamen değiştirdi. Daha muhafazakar bir yapıya büründürülen Şok Marketlerinde Koç Grubunun ürünleri olan Badi, Dinçol, Ada Çiftliği, Sakura, Döktüm, Maldiv, Yuka ve Dikmen markaları yerine Ülker Grubuna yakınlığıyla bilinen ürün markaları Amigo, Evin, Crown, Dinçol, Karmen, Mintax, MİS, Piyale, Deren, Peki, Tempo, Lio, Bizim Vatan ve Hanımdan getirildi ve en geniş anlamda satışa sunuldu.

Şok market şubesi kaç oldu?

Şok Marketlerinin 2017 yılının Ekim ayı itibariyle 4586 şubesi bulunuyor. Bu şubeler her geçen gün daha da çoğalıyor.

Şok Market yönetim kurulunda kimler var?

Yönetim Kurulu Başkanı

CENGİZ SOLAKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ

Yönetim Kurulu Üyesi

HALİL CEM KARAKAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

ERMAN KALKANDELEN

Yönetim Kurulu Üyesi

MURAT ÜLKER

Yönetim Kurulu Üyesi

MAHMUT LEVENT ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA TERCAN