ŞOK aktüel ürünler 8 Ağustos 2018 indirim listesi ŞOK aktüel market indirim kataloğu
ŞOK aktüel ürünler 8 Ağustos 2018 indirim listesinde neler var? ŞOK aktüel market indirim kataloğu merak ediliyor. Hem ucuz hem kaliteli alışveriş yapmak isteyenler 8 Ağustos ŞOK aktüel market indirimlerinde ne var araştırmasını yapıyor. Peki ŞOK kaçta açılıyor? ŞOK 8 Ağustos kataloğunda binbir çeşit ürün sizi bekliyor. Uygun fiyatlı ev gereçlerini ŞOK aktüel 8 Ağustos indirimlerinde bulabilmeniz mümkün. Hadi hep birlikte ŞOK market ürünlerine göz atalım. Türkiye’nin en önemli mağaza zincirlerinden bir tanesi olan Şok mağazaları, ününü her geçen gün arttırıyor. Şok aktüel kataloğunda bir başka ürün ise 750w gücünde 2 kademeli hız ayarlı ve çelik paslanmaz uçlu Çubuk Blender 44,90 TL, Yuvarlak Sunum Tahtası 12,90 TL, Büyük Boy Kesme Tahtası 14,90 TL, Şok çarşamba ürünleri bunlarla sınırlı kalmıyor. sebze ve etlerinizi rahatça kesebileceğiniz Kare Kesme Tahtası 12,90 TL, 120 kg taşıma kapasiteli Manuel Baskül 17,90 TL, Desenli Kavanoz Seti 3’lü 9,95 TL, Aşırı ısınmaya karşı güvenlikli ve 1.8 litre su kapasiteli Çelik Su Isıtıcı 39,90 TL, Orta Sehpa 69,90 TL, Dikdörtgen Kesme Tahtası 9,95 TL, Desenli Ahşap Ekmek Dolabı 39,90 TL, Desenli Yağlık 4,95 TL, Renkli Tabak 7,95 TL, Dolap İçi Raf 7,95 TL gibi fiyatlar ile Şok marketlerinde yer alıyor.
ŞOK aktüel ürünler 8 Ağustos 2018 indirim listesi ŞOK aktüel market indirim kataloğu yayında! ŞOK aktüel marketlerinde bu hafta hangi indirimler var? ŞOK market ürünleri hız kesmeden indirime devam ediyor. 8 Ağustos ŞOK aktüel market indirimleri merak ediliyor. ŞOK markette Çarşamba günü büyük indirim var. Merak edilen ŞOK aktüel 8 Ağustos Çarşamba indirimleri ev gereçleri ve teknolojik birçok alet indirimiyle müşterilerini şaşırtacak. Şok 8 Ağustos 2018 Aktüel Kataloğu detaylarında yine kaliteli ürün gruplarından oluşan muhteşem fırsatlar Evinizin İhtiyaçları için Şok Yeter de Artar sloganını içeriğini dolduruyor. Şimdi ilk sayfada yer alan Şok Aktüel Ürünleri detaylarına bakalım…Ücretsiz teslimat NSF&ISO Belgeli Beş aşamalı su arıtma,Kurulumu hazır kutu içeriği,su kesilse bile hazırda su bulundurma deposu,Mineralli su ve Aç kapa şık musluğu 7 aşamalı ve 2 yıl garantisi ile AQUA Su Arıtma Cihazı;329 TL.üstelik bu ürünü peşin fiyatına kredi kartına 6 taksit imkanı ile alabileceksiniz.
ŞOK 8 AĞUSTOS 2018 İNDİRİMLERİ
ŞOK 7 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Ülkemizde birçok insan büyük market zincirlerinin yayınladığı kataloğları merak ediyor. Şok 7 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu çok sayıda fırsatlı ürünü müşterilerinin hizmetine sunacak.
King Blender Seti;129,90 TL. Remıngton Hava Üflemeli Şekillendirici;79,90 TL. Saç Kesme Makinesi;89,90 TL. Çift Başlıklı Traş Makinesi;59,90 TL. Kumsal Kalite güvencesi ile Desenli 20cm Sahan;17,90 TL. Kumsal 24cm Desenli Tava;17,90 TL. Musluklu Cam Kavanoz; 14,90 TL. Desneli Kavanoz Kapak;0,25 krş, Paşabahçe Kapaklı Desenli Kavanoz 1000cc; 1,35 krş. Bardaklı Başucu Sürahisi ; 9,95 TL.
ŞOK MARKET KİME SATILDI?
Şok marketlerinin talibi olan Ülker Grubu olarak da bilinen Yıldız Holding kuruluşu olan Gözde Girişim Şok Marketler Zincirinin yeni sahibi oldu. Ülker Grubu marketin ürünlerini ve çehresini tamamen değiştirdi. Daha muhafazakar bir yapıya büründürülen Şok Marketlerinde Koç Grubunun ürünleri olan Badi, Dinçol, Ada Çiftliği, Sakura, Döktüm, Maldiv, Yuka ve Dikmen markaları yerine Ülker Grubuna yakınlığıyla bilinen ürün markaları Amigo, Evin, Crown, Dinçol, Karmen, Mintax, MİS, Piyale, Deren, Peki, Tempo, Lio, Bizim Vatan ve Hanımdan getirildi ve en geniş anlamda satışa sunuldu.
ŞOK HAKKINDA
Türkiye’nin 81 ilinde 5.100’ü aşan mağazasıyla, 24 dağıtım merkezi ve 25.000’e ulaşan çalışanıyla müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyor.
Şok mağaza ağını, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyor.
Şok Market 2015 yılının başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza ile hizmet veriyor. Müşterilerine keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını da yenilemiş bulunuyor.
Şok market şubesi kaç oldu?
Şok Marketlerinin 2017 yılının Ekim ayı itibariyle 4586 şubesi bulunuyor. Bu şubeler her geçen gün daha da çoğalıyor.
Şok Market yönetim kurulunda kimler var?
Yönetim Kurulu Başkanı
CENGİZ SOLAKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ
Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL CEM KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
ERMAN KALKANDELEN
Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT ÜLKER
Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA TERCAN
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.