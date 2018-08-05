ŞOK aktüel ürünler 8 Ağustos 2018 indirim listesi ŞOK aktüel market indirim kataloğu yayında! ŞOK aktüel marketlerinde bu hafta hangi indirimler var? ŞOK market ürünleri hız kesmeden indirime devam ediyor. 8 Ağustos ŞOK aktüel market indirimleri merak ediliyor. ŞOK markette Çarşamba günü büyük indirim var. Merak edilen ŞOK aktüel 8 Ağustos Çarşamba indirimleri ev gereçleri ve teknolojik birçok alet indirimiyle müşterilerini şaşırtacak. Şok 8 Ağustos 2018 Aktüel Kataloğu detaylarında yine kaliteli ürün gruplarından oluşan muhteşem fırsatlar Evinizin İhtiyaçları için Şok Yeter de Artar sloganını içeriğini dolduruyor. Şimdi ilk sayfada yer alan Şok Aktüel Ürünleri detaylarına bakalım…Ücretsiz teslimat NSF&ISO Belgeli Beş aşamalı su arıtma,Kurulumu hazır kutu içeriği,su kesilse bile hazırda su bulundurma deposu,Mineralli su ve Aç kapa şık musluğu 7 aşamalı ve 2 yıl garantisi ile AQUA Su Arıtma Cihazı;329 TL.üstelik bu ürünü peşin fiyatına kredi kartına 6 taksit imkanı ile alabileceksiniz.

ŞOK 8 AĞUSTOS 2018 İNDİRİMLERİ

ŞOK 7 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Ülkemizde birçok insan büyük market zincirlerinin yayınladığı kataloğları merak ediyor. Şok 7 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu çok sayıda fırsatlı ürünü müşterilerinin hizmetine sunacak.

King Blender Seti;129,90 TL. Remıngton Hava Üflemeli Şekillendirici;79,90 TL. Saç Kesme Makinesi;89,90 TL. Çift Başlıklı Traş Makinesi;59,90 TL. Kumsal Kalite güvencesi ile Desenli 20cm Sahan;17,90 TL. Kumsal 24cm Desenli Tava;17,90 TL. Musluklu Cam Kavanoz; 14,90 TL. Desneli Kavanoz Kapak;0,25 krş, Paşabahçe Kapaklı Desenli Kavanoz 1000cc; 1,35 krş. Bardaklı Başucu Sürahisi ; 9,95 TL.

ŞOK MARKET KİME SATILDI?

Şok marketlerinin talibi olan Ülker Grubu olarak da bilinen Yıldız Holding kuruluşu olan Gözde Girişim Şok Marketler Zincirinin yeni sahibi oldu. Ülker Grubu marketin ürünlerini ve çehresini tamamen değiştirdi. Daha muhafazakar bir yapıya büründürülen Şok Marketlerinde Koç Grubunun ürünleri olan Badi, Dinçol, Ada Çiftliği, Sakura, Döktüm, Maldiv, Yuka ve Dikmen markaları yerine Ülker Grubuna yakınlığıyla bilinen ürün markaları Amigo, Evin, Crown, Dinçol, Karmen, Mintax, MİS, Piyale, Deren, Peki, Tempo, Lio, Bizim Vatan ve Hanımdan getirildi ve en geniş anlamda satışa sunuldu.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.100’ü aşan mağazasıyla, 24 dağıtım merkezi ve 25.000’e ulaşan çalışanıyla müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyor.

Şok mağaza ağını, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyor.

Şok Market 2015 yılının başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza ile hizmet veriyor. Müşterilerine keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını da yenilemiş bulunuyor.

Şok market şubesi kaç oldu?

Şok Marketlerinin 2017 yılının Ekim ayı itibariyle 4586 şubesi bulunuyor. Bu şubeler her geçen gün daha da çoğalıyor.

Şok Market yönetim kurulunda kimler var?

Yönetim Kurulu Başkanı

CENGİZ SOLAKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ

Yönetim Kurulu Üyesi

HALİL CEM KARAKAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

ERMAN KALKANDELEN

Yönetim Kurulu Üyesi

MURAT ÜLKER

Yönetim Kurulu Üyesi

MAHMUT LEVENT ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA TERCAN